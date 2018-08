Visceral Games era al lavoro su un gioco dedicato a Jack lo Squartatore

eurogamer

: #VisceralGames stava lavorando a un gioco su Jack lo Squartatore cancellato da #EA. - Eurogamer_it : #VisceralGames stava lavorando a un gioco su Jack lo Squartatore cancellato da #EA. -

(Di lunedì 27 agosto 2018)è stato responsabile di alcuni dei principali successi dei suoi tempi, ma lo studio è stato responsabile anche di alcuni titoli che i giocatori non sono mai stati in grado di giocare. Uno di questi titoli dello sviluppatore di Dead Space, che avrebbe permesso ai giocatori di calarsi nei panni dilo, è stato cancellato molti anni fa, ma il background e il processo di sviluppo delstanno venendo alla luce.Il progetto The Ripper, avrebbe tentato di ritrarrelo, il famigerato serial killer del 1888 a Londra come personaggio comprensivo, ma anche opportunamente squilibrato e vendicatore assassino. Secondo le interviste di Polygon in The Ripper la storia avrebbe seguito le vicende dimentre tentava di abbattere non le vittime innocenti che la storia ritrae, ma un clan di vampiri che affligge le strade della città.Il concetto alla ...