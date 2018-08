Violenza sessuale in parrocchia su bimba di 8 anni | pensionato in manette

Pedofilia - 67enne arrestato per Violenza sessuale su bimba di 8 anni : Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai carabinieri di Macerata Campania (Caserta) perché indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 8 anni. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura casertana, dopo le indagini dei militari. Gli accertamenti sono scattati dopo la denuncia presentata il 16 agosto dalla madre della piccola. Dai riscontri è risultato che ...

Nuovi guai per Paul Gascoigne : l’ex Lazio arrestato con l’accusa di Violenza sessuale : Paul Gascoigne finisce nuovamente nei guai: l’ex centrocampista della Lazio arrestato con l’accusa di violenza sessuale Paul Gascoigne finisce ancora nei guai. Il talentuoso ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese è stato arrestato con la pesante accusa di aver violentato sessualmente una donna su un treno. Gascoigne è stato arrestato alla stazione di Durham lo scorso 20 agosto e poi rilasciato in attesa di ...

Rimini - Violenza sessuale su una turista tedesca : denunciati due allievi della Scuola di polizia : Due allievi della Scuola di polizia di Brescia sono indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. Lo stupro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Poche ore dopo i due, 21 e 23 anni, sonon stati idenfiticati dagli uomini della squadra mobile riminese. Gli accertamenti si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto procuratore Davide Ercolani, in ...

Arrestato un senegalese irregolare per la Violenza sessuale di Jesolo. Salvini commenta sui social : La Polizia di Stato di Venezia ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Venezia a carico di un 25enne senegalese gravemente indiziato della violenza sessuale commessa in danno di una minorenne a Jesolo lo scorso 23 agosto. Le indagini, coordinate dalla locale Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare a Venezia Mestre il giovane che aveva trovato rifugio ...

Denunciato per tentata Violenza sessuale nel Parco di Villa Paolina : Sarà l'autorità giudiziaria a fare chiarezza intorno alla vicenda che, al momento, vede un 76enne incensurato Denunciato per il reato di tentata violenza sessuale nei confronti di una 60enne, finita ...

Kevin Spacey - nuova accusa di Violenza sessuale - : L'attore, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, sarebbe sotto inchiesta per un altro caso di abusi. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles starebbe esaminando una ...