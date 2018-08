Viadotto Morandi | Vullo rompe il silenzio | ' Lavoriamo dietro le quinte'

Genova - Viadotto Morandi - Bizzarri : 'Raccontate le vostre storie sul ponte' : Si chiama 'Quella volta sul ponte' l'iniziativa lanciata da Luca Bizzarri, attore e presidente di Palazzo Ducale, per ricordare la tragedia di ponte Morandi. 'In questi giorni tanto si è scritto e ...

Verona - tir sbatte contro pilone dell’A4 : pompieri controllano Viadotto/ Ultime notizie : é fobia Morandi : Verona, tir sbatte contro pilone dell’A4: pompieri controllano viadotto. Ultime notizie: é fobia Morandi dopo che un mezzo pesante è uscito di strada, urtando un pilastro(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:53:00 GMT)

L'altro Viadotto Morandi che fa tremare la Basilicata : I l nome di Riccardo Morandi ha un rimbombo lugubre, ahilui e ahinoi, dopo il crollo del ponte di Genova. E tutte le opere da lui costruite in Italia, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, sono ...

Ponte Morandi - il momento del crollo del Viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sul viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada. L'articolo Ponte Morandi, il momento del crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - crollo Viadotto Morandi : tiranti ridotti del 20% : Una notizia inquietante quella che emerge da un recente rapporto pubblicato dal noto settimanale L'Espresso. Il giornale ha infatti acquisito una documentazione relativa ad un verbale di una riunione tenuta il primo febbraio scorso, che dimostra come tutti fossero a conoscenza della grave situazione in cui versava la struttura. Tra queste figurano anche il Ministero per le Infrastrutture e la stessa società Autostrade per l'Italia. I tiranti ...

Crollo Viadotto Morandi a Genova : in Svizzera 40 ponti in “stato critico” : Nonostante le rassicurazioni delle autorità svizzere dopo il disastro di Genova, secondo quanto riportato oggi dal “Sonntagsblick“, anche in Svizzera vi sono ponti e viadotti autostradali che necessitano, con una certa urgenza, di essere risanati: circa 40 strutture, ossia l’1% circa del totale, presentano elementi che sono in uno “stato critico”. Il quotidiano spiega di avere potuto consultare il nuovo Rapporto ...

Ponte Morandi - i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del Viadotto. Il video dal drone : Sono terribili e spettacolari le immagini diffuse dai vigili del fuoco dal luogo della tragedia. Gli uomini del nucleo Saf sono sulla parte del viadotto rimasta in piedi per cercare di mettere in sicurezza l’area per evitare la caduta di calcinacci e oggetti. Le riprese sono state effettuate da un drone L'articolo Ponte Morandi, i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del viadotto. Il video dal drone proviene da ...

Ponte Morandi - dalle macerie del Viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte : I vigili del fuoco durante la notte hanno Recuperato i resti di un furgone coinvolto nel crollo del Ponte. Nel frattempo il bilancio delle vittime è salito a 41, dopo il ritrovamento della famiglia di tre persone che era inserita nella lista dei dispersi L'articolo Ponte Morandi, dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - la Procura sequestra i resti del Viadotto| : Il bilancio delle vittime resta fermo a 38, ma si teme che sotto le macerie ci siano altri corpi. Oggi alle 11.30 il presidente Mattarella parteciperà ai funerali di Stato, ma

Benevento - chiuso il "suo" ponte Morandi/ Ultime notizie - la scelta di Mastella : stop pure su secondo Viadotto : ponte Morandi chiuso a Benevento: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Viadotto Morandi - ecco perché dobbiamo parlare di Strage di Stato. Benetton è andato ben oltre il concetto di privatizzazione. Ma nessuno ha ... : Qualcuno l'ha chiamata "Strage di Stato". Il crollo del Viadotto Morandi credo sia qualcosa di più rispetto a quanto viene indicato con questo appellativo coniato negli anni settanta per individuare ...

Crollo ponte : Mastella chiude Viadotto Morandi a Benevento : Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato l'ordinanza di chiusura del ponte San Nicola, progettato dall 'ingegner Riccardo Morandi e aperto nel 1955. La decisione dopo la relazione del capo ufficio tecnico Maurizio Perlingieri secondo cui il viadotto va interdetto non solo ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate ma a tutti i veicoli. Mastella ha dato l'annuncio ai cittadini attraverso i social network.

