Venezia 75 | gli attori più attesi al Lido

In occasione della 75ª Mostra del Cinema di Venezia gli incontri di “Domani Accadrà” : Prendono il via, giovedì 30 agosto alla Villa degli Autori al Lido di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema,

Gli Usa accusano Venezia : Mostra maschilista : Un solo film firmato da una donna in concorso alla Mostra che si apre mercoledì. Lina Wertmüller: pochi passi avanti

Diretta / Venezia Spezia (risultato finale 1-0) streaming video Dazn : Decide Bentivoglio nel primo tempo : Diretta Venezia Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Penzo le due squadre di Serie B inaugurano il loro campionato con una bella sfida(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:51:00 GMT)

La vicesindaco Colle e la consigliera Rogliani ai "Disnar per la Storica" a Venezia e in terraferma : ... la serata è stata un'occasione per conoscere più da vicino gli equipaggi che domenica 2 settembre parteciperanno alle competizioni della Regata Storica e per scoprire o riscoprire il mondo del remo ...

Sasha Grey musa della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? In molti hanno notato la somiglianza con il manifesto : Sasha Grey, ex icona del Cinema porno, “musa” della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? In molti, guardando il manifesto dell’edizione 2018 della kermesse, hanno notato la somiglianza tra la ragazza ritratta, disegnata dal fumettista Lorenzo Mazzotti, e l’attrice hard, che è stata subito informata della straordinaria coincidenza. “Mi dicono alcuni amici – scrive la Grey sul suo profilo Instagram – che quest’anno sono ...

Il miglio di Roma – III Edizione : Sabato 22 settembre 2018 da Piazza Venezia a Piazza del Popolo : Roma – Sabato 22 settembre torna il miglio DI Roma. Giunta alla 3^ Edizione e organizzata da ASD Atleticom, con la collaborazione di ATMOSFERA SPORT, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra ...

Roma - nudi nella fontana di piazza Venezia. La goliardata in pieno giorno sotto gli occhi dei turisti : Il blog “Roma fa schifo” che da tempo denuncia le situazioni di degrado che affliggono la Capitale, ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria a piazza Venezia. Il video è stato girato nella giornata di domenica e diffuso nelle scorse ore. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori ...

Incendi nel Veneziano : in fiamme sterpaglie vicino da Giuliano : Incendio di sterpaglie questa mattina nella barena di San Giuliano, nel Veneziano: numerose le segnalazioni da parte dei cittadini alla Centrale operativa della Polizia locale per il fumo diffusosi nell’aria. Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto operare, con un elicottero. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. L'articolo Incendi nel Veneziano: in fiamme sterpaglie vicino da Giuliano sembra essere il primo su ...

Annullato il referendum Venezia-Mestre - il Tar accoglie il ricorso : Secondo i giudici, la consultazione non può essere limitata alla sola popolazione del Comune, avendo "effetti deflagranti" sull'intera città metropolitana

Effetto Venezia non porta presenze negli hotel : 'Poi chiaramente il fatto di trovare una città piena di eventi, luci e persone avrà sicuramente un ritorno di immagine positivo, ma siamo molto lontani da 'effetti' sull'economia della ricezione ...

Venezia - uccide la moglie massacrandola di botte : arrestato il marito. Era agli arresti domiciliari : Un pestaggio furioso che ha portato la donna alla morte. L’uomo che stamane ha ucciso la moglie a botte a Cavarzere, nel Veneziano, era agli arresti domiciliari per una tentata estorsione. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione dove i due vivevano a via Regina Margherita, per Maila Beccarello, 37 anni, non c’era più nulla da fare. Sono stati tutti vani i tentativi di rianimarla. Secondo una prima ricostruzione ...

Mò Vi Mento Lira di Achille - il nuovo film di Francesco Gagliardi andrà al Festival di Venezia fuori concorso. : Il mondo del cinema riunito a Venezia in occasione della 75° Mostra internazionale d'Arte cinematografica, è curioso di conoscere la nuova opera filmica realizzata dalla società di produzione di Roma Fg ...

