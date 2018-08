Venezia 2018 | da Ryan Gosling a Lady Gaga | le star che saranno al Festival

Venezia 2018 - coppie in Mostra : quando sul red carpet si sfila in due : Regista del loro amore era stata la regina del gossip Elsa Maxwell , che per la cronaca presenterà poi Jacqueline Kennedy a Onassis. Elsa Maxwell, Maria Callas e Onassis a Venezia nel 1957 Ma non per ...

Isola Edipo Re 2018 - fino al 9 settembre al Lido di Venezia : La rassegna, con il patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto, è promossa da Impresa a Rete: una delle più vecchie cooperative sociali italiane, gestore della Rete dell'Economia Sociale ...

Festival di Venezia 2018 - David Cronenberg e lo spirito del nostro tempo tra strazio e filosofia : “La maggior parte degli artisti sono attratti da ciò che è nascosto, da ciò che è proibito, tabù. Se sei un artista serio non può accettare i tabù, qualcosa che non puoi guardare, qualcosa che non puoi pensare, qualcosa che non puoi toccare”. A lungo relegato dalla critica (specie italiana) nelle periferie dell’horror, quello del regista David Cronenberg è in realtà uno fra gli sguardi più originali e complessi ...

Venezia-Spezia 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Venezia-Spezia oggi. Formazioni Venezia-Spezia. Diretta Venezia-Spezia. Orario Venezia-Spezia. Dove posso Vederla? Come vedere Venezia-Spezia Streaming? Venezia-Spezia 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Nel weekend del 24-27 agosto riprenderà la Serie B 2018-2019: in programma la prima giornata del campionato cadetto che sarà spalmata su addirittura 4 giornate. Si comincia […]

Festival del Cinema di Venezia 2018 - il film incompiuto di Orson Welles incassa già un premio : C’è un premio già assegnato dalla Mostra del Cinema di Venezia. Ed è un premio speciale per una miriade di motivi: perché si premia un montatore, Bob Murawski (The Hurt Locker, Spider-Man, L’armata delle tenebre, Il grande e potente Oz), perché è un film rimasto incompiuto di un regista incommensurabile, Orson Welles. Murawski riceverà il riconoscimento venerdì 31 agosto alle ore 14 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della ...

FESTIVAL DI Venezia 2018/ Le star attese da Lady Gaga a Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal : FESTIVAL di VENEZIA 2018, le star attese al Lido per la Biennale Cinema. Da Lady Gaga a Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal, ecco chi ci sarà e i grandi ritorni(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:48:00 GMT)

Benedict Cumberbatch in Italia per il Festival di Venezia 2018? Un indizio fa pensare alla sua presenza : Benedict Cumberbatch in Italia? Stando a un indizio emerso online, l'attore di Sherlock e Doctor Strange dovrebbe presenziare alla 75esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. L'ipotesi è ancora da confermare, ed è emersa online solo qualche ora fa, creando grande panico tra i suoi fan. A dare l'annuncio, l'account ufficiale di Jaeger-LeCoultre, brand di orologi di cui Benedict Cumberbatch è testimonial. Al momento dalla pagina web della ...

Il miglio di Roma – III Edizione : Sabato 22 settembre 2018 da Piazza Venezia a Piazza del Popolo : Roma – Sabato 22 settembre torna il miglio DI Roma. Giunta alla 3^ Edizione e organizzata da ASD Atleticom, con la collaborazione di ATMOSFERA SPORT, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra ...

Le date del Festival del Cinema di Venezia 2018 - Junglam : La stampa e gli addetti ai lavori possono accreditarsi sempre tramite il sito ufficiale per accedere agli spettacoli loro riservati. Ospiti e red carpet Durante questi undici giorni di rassegna ...

Vanessa Redgrave riceverà il Leone D’Oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018 : In occasione del Leone D’Oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018 a Vanessa Redgrave, giovedì 30 agosto in Sala Casinò, alle 11.30, si terrà una proiezione speciale a inviti del film The Aspern Papers di Julien Landais, con Vanessa Redgrave, Jonathan Rhys Meyers e Joely Richardson. Julien Landais ha diretto The Aspern Papers da una sceneggiatura da lui scritta con Jean Pavans e Hannah Bhuiya, basata sull’adattamento di Pavans del racconto ...

Mostra di Venezia 2018 - il programma completo : Finalmente, ecco il programma completo della 75esima Mostra del Cinema di Venezia, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre 2018. L'edizione si preannuncia davvero scoppiettante. Da Luca Guadagnino (con il remake di Suspiria) a nomi come Damien Chazelle (suo il film d'apertura, First Man), Assayas, i fratelli Coen, Lanthimos le premesse sono eccellenti. Da notare in Orizzoni l'attesissimo La profezia dell'armadillo da ...

FESTIVAL di VENEZIA 2018, i film da non perdere e i favoriti per la vittoria da The Favourite di Yorgos Lanthimos a Suspiria rivistato da Guadagnino. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:11:00 GMT)

Coppa Italia 2018 - tutti i risultati : Palermo ok ai rigori - Venezia out : Il secondo turno di Coppa Italia si è concluso, solito iter: conferme, sorprese, delusioni. Manca soltanto l'ultima sfida tra Lecce e Feralpi Salò per chiudere il quadro, in programma lunedì. Uno dei ...