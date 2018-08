Vela – Mondiale Giovanile 470 | oro e argento per l’Italia

Vela – Il Lago di Bracciano protagonista del Campionato Mondiale Juniores Classe 470 : Dal 21 al 26 agosto in regata circa 200 atleti da tutto il mondo sul Lago di Bracciano La Vela olimpica si apre stasera su Bracciano. Alle 18 all’ombra del Castello Odescalchi sarà presentata la cerimonia ufficiale che darà il via alle sei giornate di Campionato Mondiale Juniores Classe 470. Fra gli ospiti presenti saliranno sul palco anche Dimitris Dimou presidente della Classe 470 internazionale e Vincenzo Losito presidente della ...

Vela - Tita-Banti oro mondiale : AARHUS - Una tripletta da ricordare per sempre. L'anno magico di Ruggero Tita e Caterina Banti , velisti della classe Nacra 17 , che ci sarà anche all' Olimpiade di Tokyo , si è chiuso con la ...

Vela - inizio scoppiettante per l’Italia al Mondiale Giovanile Techno 293 a Liepaja in Lettonia : L’Italia al Mondiale Giovanile Techno 293 in Lettonia fa bene, oggi al via anche l’europeo Giovanile 29ER a Helsinki È iniziato ieri – lunedì 6 agosto – a Liepaja in Lettonia il Mondiale Giovanile Techno 293. Trecentodue partecipanti provenienti da trentaquattro nazioni per quattro classi in gara – T293 Junior, T293 Youth, T293 Open e TPlus Youth – regateranno fino a sabato 11 per decretare il Campione ...

Il simbolo dei telecronisti italiani - Fabio Caressa - intervista il mito della Vela Mondiale - Denis Conner - venerdì al Waterfront di Porto ... : Waterfront è il luogo ideale dove trascorrere qualche piacevole ora di relax o l'intera serata assistendo a uno degli spettacoli del programma estivo. Scarica l'articolo in formato PDF

Nasce WOD&SAIL - il primo evento mondiale che unisce il CrossFit ® e la barca a Vela : Siamo felici di formar parte di un evento pionero che aggiunge il suo contributo significativo alla storia di questo sport». WOD&SAIL ha già chiuso diverse settimane di programmazione durante tutta l'...

Vela – Mondiale Yngling a Riva del Garda : olandesi dominatori : Mondiale Yngling a Riva del Garda: regate, feste e turismo. Un evento organizzato alla Fraglia Vela Riva, che sarebbe da prendere come esempio per le classi veliche meno agguerrite: dopo le regate si pensa alle feste serali a tema nazionalità partecipanti e alle gite nel territorio nella giornata di riposo, prima della giornata conclusiva A Riva del Garda, presso la Fraglia Vela Riva, giunto oltre metà programma il Campionato del Mondo ...

Roberto Saviano sVela tutti i segreti del narcotraffico mondiale : Foto: Ufficio Stampa Il Mondo dei Narcos in prima Tv assoluta Roberto Saviano è uno scrittore che da anni vive sotto scorta per la sua attività di denuncia contro la Camorra: un intellettuale sempre sul pezzo che non ha ...

Vela : Albano vicecampionessa mondiale : ANSA, - TRIESTE, 8 LUG - Carolina Albano , Cv Muggia, è vicecampionessa del mondo 2018 per la classe olimpica Laser Radial Under 21 di Vela. L'atleta triestina ha infatti vinto la medaglia d'argento nelle acque della Baia di Danzica , Polonia, , stabilendo il iglior risultato ...

Dal Mondiale al futuro di Balotelli - Mancini sVela : “Mario? Potrebbe tornare in Italia” : Ospite a Balalaika, il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato del match tra Colombia e Inghilterra soffermandosi anche sul futuro di Balotelli Il match tra Colombia-Inghilterra e il futuro di Mario Balotelli, sono questi i temi principali toccati da Roberto Mancini durante il programma Balalaika. Il commissario tecnico della Nazionale italiana si è soffermato sulla sfida vinta ai rigori da Kane e compagni, sottolineando ...

Mondiali 2018 : Svezia-Svizzera - la grande occasione per entrambe di diventare la riVelazione del Mondiale : Ormai siamo arrivati all’ultima giornata degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, infatti domani (martedì 3 luglio) le sfide Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra chiuderanno il programma del primo turno ad eliminazione diretta. La partita pomeridiana delle 16 si giocherà a San Pietroburgo e vedrà incontrarsi gli svedesi del CT Andersson e gli elvetici guidati da Petkovic. Sarà il terzo derby europeo degli ottavi di finale, i primi ...

Mondiale 2018 Russia - Messi ingabbiato dalla Francia. Deschamps sVela come : 'Avevamo due alternative' : Stiamo confrontando un campione del mondo con un giocatore di qualità, ma di soli 19 anni. Farà progressi", ha concluso. Mondiali 2018 Russia: tutti i video Guarda tutti i video

La "triVela" - la novità di un Mondiale in cui si sta segnando tanto : Quale calcio si sta giocando alla ventunesima edizione della Coppa del Mondo?Complessivamente le partite sono combattute e avvincenti. Anche quando la differenza in campo è visibile o avvertita. Gli ultimi esempi riguardano Iran-Portogallo e Spagna-Marocco entrambe finite con il risultato di parità (rispettivamente 1-1 e 2-2), ma in bilico fino a dopo il 90' e giocate con il massimo dell'agonismo (e anche oltre da parte ...