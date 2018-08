Vaccini | Ceriscioli | “Con questa legge la regione Marche manda un messaggio forte per la

meteoweb.eu

: REGIONE - La mozione presentata in risposta alla decisione della Giunta Ceriscioli di spostare la competenza delle… - cronachefermane : REGIONE - La mozione presentata in risposta alla decisione della Giunta Ceriscioli di spostare la competenza delle… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) “La nostraribadisce la necessità, nelle, di adempiere all’obbligo vaccinale per iscriversi a nidi e centri per l’infanzia. Facciamo chiarezza anche nei confronti di genitori e dirigenti scolastici su come comportarsi in occasione dell’avvio di questo anno scolastico“. Lo ha detto il presidente dellaLucaa proposito dellaregionale approvata oggi a maggioranza che sancisce l’obbligatorieta’ delle vaccinazioni per avere acceso a indi e servizi per l’infanzia. “Ci sono momenti in cui di fronte ad una situazione reale diventa importante scegliere la strada dell’obbligatorietà”. Sbagliata la strada del rinvio, scelta dal Governo nazionale: “da’ l’idea che non si tratti di un problema importante”. Laregionale è “unmoltoche sostiene ...