Vacanza finisce in tragedia - 71enne cade nel Lago di Garda e annega - : L'incidente a Bardolino, Verona, dove l'uomo stava trascorrendo le sue vacanze. Inutile l'intervento della guardia costiera e dei sanitari del Suem 118

Incidente stradale a Camaldoli : famiglia in Vacanza finisce con l'auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...

Aereo si schianta sulle Alpi : la Vacanza finisce in tragedia : Lo schianto sul Piz Segnas, a 2.500 metri, in Svizzera. Il velivolo d'epoca, un Aereo usato per voli turistici panoramici...

“Oh no - mi hanno fregato”. Prenota la Vacanza dei sogni a Riccione ma finisce in grossi guai : Aveva trascorso l’anno intero ad aspettare quel momento, il giorno in cui avrebbe finalmente spernacchiato i colleghi di lavoro e sarebbe partito per concedersi una bella vacanza in riva al mare, lasciandosi alle spalle la routine quotidiana alla ricerca di un po’ di sano refrigerio. Eppure le cose per questo giovane sfortunatissimo non sono andate affatto come previsto: il ragazzo aveva infatti Prenotato un lussuoso ...