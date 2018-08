Usa verso addio al Nafta | Trump annuncia accordo con Messico

Caos viabilità. Oltre 10 km di coda verso nord - CHIUsa LA CARREGGIATA SUD DA ANCONA SUD A GROTTAMMARE : DISAGI LUNGO LA SS16 : Nel tardo pomeriggio di ieri Autostrade per l'Italia ha deciso di riaprire tutti i caselli sulla CARREGGIATA sud dell'A14: una decisione che dovrebbe rimanere valida almeno fino alla giornata di ...

Trump : 'Accordo commerciale con il Messico'. Usa verso l'addio al 'Nafta' : Nello Studio Ovale erano presenti il ministro messicano dell'Economia, Ildefonso Guajardo Villarreal, e quello degli Esteri, Luis Videgaray Caso. L'uscente presidente messicano Enrique Pena Nieto era ...

Accordo commerciale tra Usa e Messico. Verso l'addio al Nafta : Il presidente Trump lo definisce 'molto buono per entrambi i paesi'. Con i Canada i negoziati inizieranno a breve - Il presidente Trump l'aveva anticipato - come suo solito - via Twitter: Stati Uniti ...

New York : Nordstrom scende verso 60 - 24 dollari Usa : Aggressivo avvitamento per il retailer del lusso statunitense , che tratta in perdita del 2,26% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale,...

Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico. Usa verso l'addio al Nafta : Nello Studio Ovale erano presenti il ministro messicano dell'Economia, Ildefonso Guajardo Villarreal, e quello degli Esteri, Luis Videgaray Caso. L'uscente presidente messicano Enrique Pena Nieto era ...

Media Usa accUsano Donald Trump per l'odio verso John McCain : Molti giorni di celebrazioni e di onori per John McCain, il senatore repubblicano stroncato da un tumore al cervello all'età di 81 anni. Una camera ardente sarà allestita mercoledì in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda di Washington, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti", al punto che McCain sarà solo il 13° senatore a cui sarà riservato l'onore. I funerali si terranno sabato ...

Usa - Uragano Lane verso le Hawaii : necessarie scorte di viveri per 14 giorni [FOTO] : 1/13 ...

New York : Nordstrom sale verso 62 - 36 dollari Usa : Vigoroso rialzo per il retailer del lusso statunitense , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,06%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Germania verso guerra finanziaria contro Trump - ministro Mass : 'Si crei sistema pagamenti Swift indipendente da Usa' : Il ministro degli esteri tedesco Heiko Mass ha scritto nel quotidiano Handelsblatt che l'Unione europea dovrebbe creare un nuovo sistema di pagamenti indipendente dagli Usa.

Crollo ponte - vertici Atlantia : con noi meno vittime - Verso class action in Usa : "Prima della privatizzazione, le risorse destinate alla sicurezza erano drammaticamente inferiori, con l'attuale gestione abbiamo raggiunto il risultato di far diminuire drasticamente le vittime degli ...

Fa motocross e caUsa rogo - verso processo : ANSA, - MILANO, 20 AGO - Rischia di finire a processo un trentenne accusato di aver provocato nel dicembre dello scorso anno un vasto incendio in una collina boschiva del Parco Regionale del Ticino, ...

PEDOFILIA PENNSYLVANIA - 300 PRETI ACCUsaTI/ Usa - è il più ampio rapporto su abusi verso minori mai redatto : PEDOFILIA PENNSYLVANIA, ACCUSATI 300 PRETI della chiesa cattolica. Ultime notizie: migliaia i bimbi che sarebbero stati abusati dagli anni '40 ad oggi, tutto poi insabbiato(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 09:28:00 GMT)

Usa : rinviato di 24 ore il lancio della sonda verso il Sole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CRISI LIRA TURCA - ERDOGAN : "CAMPAGNE CONTRO NOSTRO PAESE"/ Ultime notizie - la fuga verso il dollaro Usa : CRISI LIRA TURCA, ERDOGAN: "Campagne CONTRO NOSTRO Paese". Ultime notizie, la Borsa di Istanbul cala a picco, toccando un nuovo minimo storico, Ftse Mib in flessione(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:40:00 GMT)