Usa | Trump vara riforma del pubblico impiego e sfida i sindacati

JOHN MCCAIN - TRUMP : “NON È UN EROE”/ Ultime notizie - sabato i funerali : Mogherini - “credeva in asse Ue-Usa” : Morte MCCAIN: TRUMP rifiuta di definirlo eroe. Ultime notizie: l’ultimo screzio fra il presidente degli Stati Uniti e il senatore repubblicano. Ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:24:00 GMT)

Media Usa accUsano Donald Trump per l'odio verso John McCain : Molti giorni di celebrazioni e di onori per John McCain, il senatore repubblicano stroncato da un tumore al cervello all'età di 81 anni. Una camera ardente sarà allestita mercoledì in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda di Washington, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti", al punto che McCain sarà solo il 13° senatore a cui sarà riservato l'onore. I funerali si terranno sabato ...

Usa - Pentagono a Trump : 'Intelligenza artificiale sia priorità' : Una strategia nazionale per l'Intelligenza artificiale, perché gli Stati Uniti non stanno tenendo il passo con le altre potenze quali la Cina. E' quanto chiede il Pentagono al presidente Donald Trump, ...

Usa - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

John McCain è morto - eroe di guerra e spina nel fianco di Trump. La politica Usa si inchina a "Maverick" : eroe di guerra, politico stimatissimo, spina nel fianco di Donald Trump. Se ne è andato a 81 anni John McCain, per le conseguenze di un tumore al cervello. Nei giorni scorsi l'annuncio della rinuncia a curarsi, ormai debilitato da un anno di battaglia e senza speranze. È morto nella sua abitazione in Arizona, con accanto la sua famiglia.La politica americana si inchina all'eroe che ha fatto parte della storia del partito ...

Debito pubblico : Trump promette a Conte che gli Usa sosterranno l'Italia : Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante i colloqui avuti con il Premier italiano Giuseppe Conte, circa tre settimane fa, avrebbe offerto all'Italia il sostegno degli Stati Uniti per rifinanziare il Debito pubblico italiano. A far uscire la notizia è stato niente meno che il principale quotidiano nazionale italiano, il Corriere della Sera. Il Corriere ha riferito che sarebbe stato lo stesso Giuseppe Conte di ritorno dal vertice con ...

Usa - Trump ammette : difficile vincere elezioni di mid term : Donald Trump ammette: per i repubblicani potrebbe essere difficile mantenere il controllo della camera alle prossime elezioni di medio termine. Rinunciando a parlare di "ondata rossa" al voto, il ...