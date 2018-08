Usa | sparatoria durante un torneo di videogiochi in Florida | in un video i colpi e le

Usa : sparatoria in Florida durante torneo di videogame - 3 morti. Tra loro anche il killer : ha aperto il fuoco dopo avere perso : Sono tre i morti e undici le persone rimaste ferite nella sparatoria ad una gara di videogame a Jacksonville, in Florida. David Ketz, 24 anni, era uno dei partecipanti, e ha aperto il fuoco dopo essere stato sconfitto. Poi si è suicidato. L’aggressione è avvenuta durante le qualificazioni all’interno di un torneo di Madden 19, il videogioco dedicato al football NFL, in corso nel GLHF Game Bar del centro commerciale all’aperto ...

Usa : sparatoria in Florida durante torneo di videogame - 3 morti. Tra loro anche il killer : era uno dei giocatori : Sono almeno quattro i morti e undici i feriti nella sparatoria ad una gara di videogames a Jacksonville, in Florida. L’aggressione è avvenuta durante le qualificazioni all’interno di un torneo di Madden 19, il videogioco dedicato al football NFL, in corso nel GLHF Game Bar del centro commerciale all’aperto di Jacksonville Landing nel centro della città, lungo il fiume St. Johns. Secondo quanto racconta un testimone al Los ...

Usa - sparatoria durante torneo di videogames a Jacksonville : almeno 4 morti e 11 feriti : sparatoria al torneo di videogames di Jacksonville, in Florida: prime indiscrezioni parlano di almeno 4 morti e 11 feriti. Le forze dell'ordine ordinano a cittadini e curiosi di restare lontani dall'area della strage.Continua a leggere

Usa - sparatoria a Jacksonville : almeno 4 morti e 11 feriti. Polizia : “Ucciso un sospetto aggressore” : Sono almeno quattro i morti e undici i feriti nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. L’aggressione è avvenuta durante un torneo di Madden, il videogioco dedicato al football NFL, in corso in un bar del centro commerciale Jacksonville Landing. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. E sempre via social afferma che un sospettato è morto, mentre non è certo ...

Usa - sparatoria a Jacksonville : almeno 4 morti e 11 feriti. Sceriffo : “Ucciso un sospettato” : Sono almeno quattro morti e undici i feriti, nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. Secondo le prime informazioni dei media americani, la sparatoria sarebbe avvenuta durante un torneo di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Il torneo era in corso in un bar dell’area Jacksonville Landing. L’ufficio dello Sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. E sempre via social ...

Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa : diverse vittime : Sparatoria al festival di Jacksonville Landing, a Jacksonville, in Florida. L'ufficio dello sceriffo ha invitato con un tweet a stare lontano dall'area che "al momento non è sicura". Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, la Sparatoria avrebbe causato almeno quattro morti e undici feriti.Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax ...

Usa - sparatoria a torneo di videogame a Jacksonville : vittime - : L'ufficio dello sceriffo su Twitter parla di un numero imprecisato di morti e invita a non avvicinarsi all'area che "al momento non è sicura". Un sospetto sarebbe stato ucciso

Usa - sparatoria a Jacksonville : almeno 4 morti e 11 feriti : Sono almeno quattro morti e undici i feriti, nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. Secondo le prime informazioni dei media americani, la sparatoria sarebbe avvenuta durante un torneo di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Il torneo era in corso in un bar dell’area Jacksonville Landing. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. Multiple fatalities at ...

Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa : 4 morti e 11 feriti : Sparatoria al festival di Jacksonville Landing, a Jacksonville, in Florida. L'ufficio dello sceriffo ha invitato con un tweet a stare lontano dall'area che "al momento non è sicura". Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, la Sparatoria avrebbe causato almeno quattro morti e undici feriti.Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax ...

Usa - sparatoria in Florida al campionato di videogames : sparatoria a Jacksonville, in Florida, durante un campionato di videogames. Lo riporta la Cnn, secondo cui la sparatoria è avvenuta al "Madden 19 Tournament" che si disputava al "GLHF Game Bar" di Jacksonville. L'ufficio dello sceriffo della città su Twitter ha scritto: "sparatoria nel mucchio a Jacksonville Landing. Tenersi lontani dalla zona. La zona non è sicura in questo momento". La società CompLexity Gaming, tra gli organizzatori del ...

SPARATORIA A JACKSONVILLE : 4 MORTI/ Video - ultime notizie : Usa - attacco durante torneo videogiochi : SPARATORIA a JACKSONVILLE: 4 MORTI. ultime notizie Usa: un uomo avrebbe aperto il fuoco durante un torneo di Videogiochi. Il bilancio provvisorio parla di 10 feriti(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:02:00 GMT)

Usa - sparatoria a Jacksonville : almeno 4 morti : Sono almeno quattro morti e undici i feriti, nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. Secondo le prime informazioni dei media americani, la sparatoria sarebbe avvenuta durante un torneo online di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Il torneo era in corso in un bar dell’area del Jacksonville Landing. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. Al momento ...

Usa - sparatoria durante torneo di videogames a Jacksonville : almeno 4 morti e 10 feriti : sparatoria al torneo di videogames di Jacksonville, in Florida: prime indiscrezioni parlano di almeno 4 morti e 10 feriti. Le forze dell'ordine ordinano a cittadini e curiosi di restare lontani dall'area della strage.Continua a leggere

Usa - allarme per una sparatoria all’ospedale Westchester Medical Center di New York : allarme in un ospedale di New York per una sparatoria. La polizia è sul posto al Westchester Medical Center in Valhalla. Lo riportano i media americani. In corso verifiche, ancora pochi i dettagli a disposizione. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati al quarto piano dell’ospedale e al momento non ci sono notizie su possibili feriti. La struttura, il Westchester Medical Center, è al momento in lockdown, con nessuno che può entrare o ...