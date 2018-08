Usa e Messico rivedono il Nafta | ma sull’accordo pesa l’incognita Canada

Borse europee chiudono positive su accordo Usa-Messico - Milano +0 - 27% : Piazza Affari riesce a chiudere in territorio positivo una seduta difficile, con il rialzo dello spread fra Btp e Bund tedeschi a 280 punti che ha pesato sul comparto bancario e sulle utility. A ...

Accordo commerciale tra Usa e Messico. Verso l'addio al Nafta : Il presidente Trump lo definisce 'molto buono per entrambi i paesi'. Con i Canada i negoziati inizieranno a breve - Il presidente Trump l'aveva anticipato - come suo solito - via Twitter: Stati Uniti ...

Usa : accordo preliminare con Messico su Nafta

Messico : ministro Economia - colloqui con Usa su divergenze nel Nafta possono estendersi a settimana prossima : Lo ha detto il capo delegazione messicano, il ministro dell'Economia Ildefonso Guajardo, al termine di un nuovo incontro con la controparte statunitense. "Di base i negoziati sono molto complessi, ...

Scoperto'tunnel droga'tra Messico e Usa : 04.30 L'esercito messicano ha scoperto un tunnel destinato al traffico di droga alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. L'entrata del tunnel si trova nella città di San Luis Rio Colorado, nello Stato di Sonora, e l'uscita a San Luis, in Arizona. Le forze di sicurezza non hanno trovato stupefacenti all'interno della struttura (costruita con dovizia di particolari, ventilata, illuminata e pavimentata in legno) ma sono certi che la galleria ...

Frontiera Usa-Messico - torna dalla madre la bimba messicana che pianse e commosse il mondo : In una registrazione si sentiva Alison supplicare gli agenti di Frontiera di chiamare sua zia, della quale ricordava il numero di telefono. Il ricongiungimento è avvenuto sabato a Houston.

Usa : Pompeo a colloquio con Amlo - "Messico è importante"