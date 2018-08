Usa e Messico al lavoro su revisione del Nafta | accordo sempre più vicino

Commercio : i negoziati Usa-Messico su accordo Alena proseguiranno oggi : I n

Messico : ministro Economia - colloqui con Usa su divergenze nel Nafta possono estendersi a settimana prossima : Lo ha detto il capo delegazione messicano, il ministro dell'Economia Ildefonso Guajardo, al termine di un nuovo incontro con la controparte statunitense. "Di base i negoziati sono molto complessi, ...

Commercio - rumor Nafta : Usa annunceranno domani accordo con Messico : Politico riporta che gli Stati Uniti annunceranno di aver raggiunto un accordo con il Messico sul Nafta, accordo nordamericano di libero scambio siglato tra Canada, Messico e Stati Uniti ed entrato in ...

Scoperto'tunnel droga'tra Messico e Usa : 04.30 L'esercito messicano ha scoperto un tunnel destinato al traffico di droga alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. L'entrata del tunnel si trova nella città di San Luis Rio Colorado, nello Stato di Sonora, e l'uscita a San Luis, in Arizona. Le forze di sicurezza non hanno trovato stupefacenti all'interno della struttura (costruita con dovizia di particolari, ventilata, illuminata e pavimentata in legno) ma sono certi che la galleria ...

Frontiera Usa-Messico - torna dalla madre la bimba messicana che pianse e commosse il mondo : In una registrazione si sentiva Alison supplicare gli agenti di Frontiera di chiamare sua zia, della quale ricordava il numero di telefono. Il ricongiungimento è avvenuto sabato a Houston.

Usa : Pompeo a colloquio con Amlo - "Messico è importante" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Set e mescole obbligatori per i GP Usa e Messico : Pirelli ha nominato le seguenti mescole per il GP degli USA e del Messico, ripsttivamento 18° e 19° round del Campionato del Mondo di F1 2018 in programma dal 19 al 21 ottobre e dal 26 al 28 ottobre: ad Austin scenderanno in pista Yellow soft, Red supersoft e Purple ultrasoft; a Città del Messico […] L'articolo Set e mescole obbligatori per i GP USA e Messico sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

"Tornatene in Messico" : 91enne picchiato con un mattone in Usa : A 91 anni è stato brutalmente picchiato per motivi razzisti e invitato a tornarsene in Messico. Un uomo, di nome Rodolfo Rodriguez, ha raggiunto la famiglia a Willowbrook, in California, in occasione del 4 luglio: partito da Michoacan, il suo unico desiderio era quello di vedere il nipote. Peccato che un gruppo di persone, uscite, secondo le ricostruzioni, per fare una passeggiata, gli abbiano reso il viaggio molto meno piacevole.Stando a ...

Romina Power Vs Donald Trump / "Bimbi strappati alle famiglie al confine Usa-Messico? Mi vergogno e piango" : Romina Power indignata dalle immagini dei 2000 bambini messicani chiusi in gabbia al confine con gli Usa. "Mi vergogno e piango per ciò che sta succedendo"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Usa-Messico - mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. Separata alla frontiera era rimasta sola : Buena Ventura Martin Godinez è una migrante che è stata Separata dalla figlia alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La piccola, di soli sette anni, è stata custodita in uno dei contestatissimi centri per minori. La donna ha potuto rivedere la figlia dopo due mesi: “La legge è rigidissima, è senza cuore. Non pensavo che la situazione fosse così” L'articolo Usa-Messico, mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. ...

Messico - trionfo di Lòpez Obrador : primo presidente di sinistra per il grande vicino degli Usa. Trump : “C’è molto da fare” : E’ una giornata storica per il Messico. Arriva all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador, già riconosciuta da tutti gli altri candidati. Per la prima volta un leader di sinistra governerà il Paese di lingua spagnola più grande al mondo, la seconda economia dell’America Latina, “grande vicino” degli Stati Uniti ...

Usa - 17 Stati denunciano Trump : “Riunisca subito le famiglie di migranti dal Messico” : Tra i procuratori generali intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico, ci sono anche quelli degli Stati di Washington, New York e della California.Continua a leggere