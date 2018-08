Us Open | torneo femminile | Svitolina e Mertens rispondono presente | ma che fatica!

Tennis - Us Open : annunciate le teste di serie del torneo - Cecchinato n° 22 : Tennis, Us Open alle porte, sul cemento americano ben due italiani tra le teste di serie del torneo a stelle e strisce Sono state annunciate le teste di serie degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto a New York sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del tabellone maschile sarà Rafa Nadal, numero uno della classifica mondiale e campione in carica. La seconda testa di serie sarà Roger ...

Calcio Tavolo : Spettacolo al torneo Open nazionale. Julia Filippella super : Era un appuntamento importante per l'ASD Calcio Tavolo Aosta e si trattava dell'ultimo torneo ufficiale prima del 31 agosto che concludeva anche la stagione agonistica 2017-2018. Il presidente Orlando ...

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

Tennis - US Open 2018 : Camila Giorgi - la possibile mina vagante del torneo : L’Italia del Tennis femminile in questo momento è solo Camila Giorgi. Proprio come già accaduto a Wimbledon, c’è il forte rischio che la marchigiana sia davvero l’unica azzurra presente in tabellone a New York, anche perché appare molto difficile che altre italiane riescano a superare le sempre difficili qualificazioni. Una Giorgi, però, che resta il solito grande punto di domanda. Dopo lo straordinario exploit sull’erba ...

Golf – Des Iles Borromées Open - tutto pronto per il torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour : L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World vinta con “meno 38” dalla squadra di Pietro Ricci Inizia sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées ...

Badminton - Singapore Open 2018 : tutti i risultati del torneo ad una settimana dai Mondiali : Ad una settimana dai Mondiali di Nanchino, in Cina, si è concluso il Singapore Open di Badminton, uno degli ultimi tornei di preparazione alla rassegna iridata. Molti atleti infatti resteranno a Singapore per proseguire la preparazione e salteranno i tornei in Giappone e Russia in programma in settimana. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Tien Chen Chou (Tpe) b. Jen Hao Hsu (Tpe) 21-13 21-13 Singolare ...

Us Open - il torneo più ricco di sempre : Chiamatelo il Paperone Open . La prossima edizione degli Us Open , in programma a Flushing Meadows dal 27 agosto al 9 settembre , batterà tutti i record in fatto di montepremi totale per un torneo di ...

Us Open - la entry list del torneo americano : 5 azzurri tra gli uomini - solo la Giorgi tra le donne : Us Open, ci saranno 5 italiani in tabellone a Flushing Meadows tra gli uomini, tra le donne invece la sola Giorgi Sono 5 i tennisti italiani presenti nell’entry-list per il main draw maschile degli Us Open, ultimo torneo dello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York: si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi. Fuori di sei posti ...