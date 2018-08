Us Open – Primo turno catastrofico per Halep | la tennista numero uno al mondo subito

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...

Tabellone femminile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Possibile derby Williams al terzo turno. Garcia-Konta al primo turno : E’ stato appena sorteggiato il Tabellone femminile degli US Open 2018. L’urna ha regalato subito delle sfide emozionanti come quella tra Caroline Garcia e Johanna Konta. Sicuramente non fortunata la francese, testa di serie numero 6, che trova all’esordio una giocatrice che è stata top ten e che sta ritrovando la forma migliore. La numero uno del mondo Simona Halep se la vedrà con l’estone Kaia Kanepi e la rumena conferma ...

US Open 2018 : come vederlo in tv. Gli orari dal primo turno alla finale. Il calendario completo : Gli US Open 2018 si giocheranno dal 27 agosto al 9 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Il quarto e ultimo Grande Slam della stagione si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, alla vigilia dell’evento regna grande equilibrio in entrambi i tornei: tra gli uomini Novak Djokovic sembra in grande forma dopo i trionfi di Wimbledon e Cincinnati ma il serbo dovrà sempre fare i conti con i colossi Rafael ...

Golf - Women’s British Open 2018 : Minjee Lee comanda dopo il primo giro. Ludovica Farina gira sopra par : Minjee Lee comanda il Women’s British Open dopo il primo giro. L’australiana ha chiuso il primo round a Lancashire con 65 colpi, ovvero 7 sotto il par, realizzando l’unico bogey della sua giornata proprio a due buche dal termine, alla 17. Lee comanda la classifica davanti alla giapponese Mamiko Haga, che insegue a -6 anche lei con un solo bogey sulla carta. Sono invece in cinque le giocatrici in terza posizione. La prima ...

Golf - PGA Tour 2018 : Robert Garrigus leader dell’RBC Canadian Open dopo il primo round : Pochi giorni dopo lo splendido British Open per i colori azzurri, il PGA Tour rientra nei suoi canonici ranghi dando vita all’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada), dopo un primo round disturbato dalle inclementi condizioni meteo, troviamo in testa alla leaderboard Robert Garrigus. L’americano guida la classifica con il punteggio di -9 (63 ...

Golf - European Tour 2018 : comanda Bryson Dechambeau dopo il primo giro del Porsche European Open. Gli italiani inseguono : dopo l’Open Championship e il trionfo di Chicco Molinari, il Tour europeo riparte dalla Germania, da Amburgo precisamente, dove oggi è cominciato il Porsche European Open. Il primo giro ha visto l’americano Bryson Dechambeau chiudere in testa, con un giro in 66, ovvero sei colpi sotto il par, con una bella sequenza di sette birdie dopo il bogey in avvio. Alle spalle dello statunitense inseguono tre francesi, ovvero Mike Lorenzo-Vera, ...

Golf – Des Iles Borromées Open - il francese Foret e Andrea Saracino in testa dopo il primo giro : La coppia ha preso un buon margine sui terzi classificati con 66 (-5), tutti transalpini, Sam Testelin, Sebastian Gandon e Clement Charmasson Il francese Julien Foret, leader dopo un ottimo giro in 61 (-10) colpi, e Andrea Saracino, secondo con 62 (-9), sono stati i protagonisti della prima giornata del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca ...

Francesco Molinari ha vinto i British Open 2018 di golf/ Video - è il primo italiano a vincere un major : Francesco Molinari ha vinto i British Open 2018 di golf, Video: è il primo italiano nella storia a conquistare un titolo major. Grandissima soddisfazione per il classe 1982 di Torino.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Storica vittoria di Francesco Molinari all'Open di Golf - primo italiano a vincere un major : Impresa di Francesco Molinari che ha vinto l'Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links (par 71), in Scozia. Con questa vittoria Molinari è il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del Golf mondiale.

Il primo OnePlus Open Ears Forum indiano è stato un successo : ecco quel che ne è uscito fuori : Tra le aziende che credono di più nel rapporto con gli utenti c'è di certo OnePlus, che degli Open Ears Forum ha fatto una bandiera L'articolo Il primo OnePlus Open Ears Forum indiano è stato un successo: ecco quel che ne è uscito fuori proviene da TuttoAndroid.

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio nel primo giro dello Scottish Open. Luke List in testa - bene Manassero ed Edoardo Molinari : È iniziato oggi, sul percorso del Gullane Golf Course, lo Scottish Open, prova del circuito delle Rolex Series dello European Tour ma soprattutto test generale in vista dell’Open Championship di settimana prossima. L’evento scozzese, infatti, riserverà ai primi tre non ancora qualificati, il pass per il terzo Major dell’anno. In pole per uno di questi posti c’è l’americano Luke List, scattato meglio dai blocchi nel ...

Gli Open Ears Forums di OnePlus danno i loro frutti - mentre OnePlus 6 ha già raggiunto il primo obiettivo : Gli Open Ears Forums andati in scena tra Amburgo, Stoccolma e San Francisco in questa prima parte dell'anno hanno dato i loro frutti L'articolo Gli Open Ears Forums di OnePlus danno i loro frutti, mentre OnePlus 6 ha già raggiunto il primo obiettivo proviene da TuttoAndroid.