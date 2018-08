Us Open | Murray “risorge” | bene Isner e Muguruza

US Open – Murray si chiama fuori : “non ho aspettative. È strano arrivare qui così - per 12 anni ho solo…” : Andy Murray sa di non avere grandi chance per gli US Open: il tennista britannico si chiama fuori dalla corsa al titolo dell’ultimo Slam in calendario US Open dal sapore strano per Andy Murray. Nonostante sia fra i partecipanti al torneo americano, il talentuoso 31enne britannico non è nel lotto dei favoriti, una stranezza per un giocatore che fa parte dei Fab-4 del tennis mondiale. Il lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per ...