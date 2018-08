Us Open | Camila Giorgi supera Osuigwe e vola al secondo turno | adesso compito arduo…

Us Open 2018 : la numero 1 Halep fuori al primo turno - avanti Camila Giorgi : L'unica consolazione per la romena è che resterà numero 1 del mondo comunque vada il torneo: anche l'anno scorso era uscita subito per mano della Sharapova. La 26enne di Constanta in 9 partecipazioni ...

US Open 2018 : Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a Flushing Meadows : ... numero 364 del mondo, e in tabellone con una wild card, vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior e proclamata dalla ITF campionessa del mondo Under18. L'azzurra si è imposta con il ...

US Open 2018 : Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a Flushing Meadows : Missione compiuta per Camila Giorgi. La 26enne di Macerata (n.40 WTA) rispetta i pronostici e supera in due set la giovanissima statunitense Whitney Osuigwe, numero 364 del mondo, e in tabellone con una wild card, vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior e proclamata dalla ITF campionessa del mondo Under18. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita. Un match in cui la profondità di palla e ...

US Open 2018 - il tabellone di Camila Giorgi. Esordio facile per la marchigiana - poi arrivano le Williams in fila : Come a Wimbledon, a rappresentare l’Italia agli US Open 2018 senza dover passare dalle qualificazioni c’è la sola Camila Giorgi. Per la marchigiana il sorteggio è stato praticamente a due facce: da una parte un debutto teoricamente non difficile, dall’altra l’inserimento in un lato di tabellone che qualcuno ha già definito più simile all’Armageddon. L’urna ha riservato alla Giorgi un primo turno contro la wild ...

Tabellone femminile US Open 2018 : possibile incrocio Halep-Serena Williams agli ottavi - Camila Giorgi sfortunata : E così nel bellissimo scenario del Brookfield Place di New York i tabelloni maschile e femminile degli US Open 2018 hanno preso vita. Dal 27 agosto fino al 9 settembre saranno giorni di grande tennis nella Grande Mela e tra le donne regna tanta incertezza anche per quello che il sorteggio di ieri ha riservato alle protagoniste più attese. Parte alta La numero uno del mondo Simona Halep, in vetta al ranking da 26 settimane consecutive (la 42esima ...

US Open 2018 - il tabellone delle italiane. Le avversarie e il possibile cammino delle azzurre : una scalata impervia per Camila Giorgi : Il Brookfield Place di New York (Stati Uniti) è stato teatro del sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile degli US Open 2018, ultimo Major del tennis dell’anno. Nel main draw femminile solo un’italiana presente, ovvero Camila Giorgi, in attesa delle qualificazioni con protagoniste Martina Trevisan, Jessica Pieri e Jasmine Paolini. L’azzurra, reduce dall’ottima figura fatta a Wimbledon (quarti di finale e ...

US Open 2018 - Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il tennis femminile italiano annaspa : Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo. Giorgi, però, che resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit ...