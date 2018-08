Us Open 2018 : la numero 1 Halep fuori al primo turno - avanti Camila Giorgi : L'unica consolazione per la romena è che resterà numero 1 del mondo comunque vada il torneo: anche l'anno scorso era uscita subito per mano della Sharapova. La 26enne di Constanta in 9 partecipazioni ...

US Open 2018 : Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a Flushing Meadows : ... numero 364 del mondo, e in tabellone con una wild card, vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior e proclamata dalla ITF campionessa del mondo Under18. L'azzurra si è imposta con il ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto. Avanza Paolo Lorenzi! Vince anche Giorgi - Sonego al quinto con Muller. Halep saluta ... : Wawrinka avanti 2-1 nel primo set su Dimitrov 18.27: CLAMOROSO AGLI US Open! ELIMINATA SIMONA Halep! La numero uno del mondo è stata sconfitta in due set per 6-2 6-4 da Kaia Kanepi. 18.26: Elina ...

US Open 2018 : Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a Flushing Meadows : Missione compiuta per Camila Giorgi. La 26enne di Macerata (n.40 WTA) rispetta i pronostici e supera in due set la giovanissima statunitense Whitney Osuigwe, numero 364 del mondo, e in tabellone con una wild card, vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior e proclamata dalla ITF campionessa del mondo Under18. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita. Un match in cui la profondità di palla e ...

DIRETTA / US Open 2018 Seppi Querrey streaming video e tv : Giorgi - vittoria senza patemi : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, Paolo Lorenzi elimina Kyle Edmund mentre va subito fuori Simona Halep(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:51:00 GMT)

US Open 2018 : strepitoso Paolo Lorenzi! Sconfigge Kyle Edmund in quattro set e vola al secondo turno! : L’aria dello US Open sembra far bene a Paolo Lorenzi. Lo scorso anno proprio a Flushing Meadows era arrivata la soddisfazione della prima volta alla seconda settimana in uno Slam; quest’anno l’avventura non poteva cominciare meglio. Paolino ha battuto il quattro set il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 16 del seeding, 4-6 6-4 7-5 6-1. Una vittoria che vale tantissimo. Per il peso dell’avversario, 16 del mondo ...

Diretta/ US Open 2018 Giorgi Osuigwe (6-4) streaming video e tv : un grande Lorenzi è al secondo turno! : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, Paolo Lorenzi elimina Kyle Edmund mentre va subito fuori Simona Halep(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:21:00 GMT)

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto - clamorosa eliminazione di Halep. Sonego e Lorenzi un set pari con Muller ed Edmund : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di Tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell'anno: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Diretta / US Open 2018 Lorenzi Edmund (4-6 6-4) streaming video e tv : Svitolina soffre ma si qualifica : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, siamo a New York e i campioni in carica sono Rafa Nadal e Sloane Stephens(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:08:00 GMT)

DIRETTA/ US Open 2018 Lorenzi Edmund streaming video e tv : tutti in campo - partite al via! : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, siamo a New York e i campioni in carica sono Rafa Nadal e Sloane Stephens(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:49:00 GMT)

US Open 2018 – Fognini in versione ‘Capitan America’! L’outfit griffato Hydrogen è da supereroe [FOTO] : Fabio Fognini vestirà un completo davvero originale agli US Open 2018: il tennista azzurro indosserà un outfit griffato Hydrogen che ricorda tanto ‘Capitan American’ Manca ormai pochissimo allo start ufficiale degli US Open e tutti gli appassionati di tennis italiani si stringeranno intorno a Fabio Fognini. Il tennista azzurro, insieme a Marco Cecchinato, sembra l’unico in grado di poter puntare ad un traguardo ...

US Open 2018 : programma - orari e tv di domani (martedì 28 agosto). L’ordine di gioco di tutte le partite : Stanno per scattare gli US Open di tennis, ma gli organizzatori hanno già comunicato l’ordine di gioco completo della seconda giornata, in programma domani. Martedì 28, day-2 del torneo, scenderanno in campo le due teste di serie numero due, ovvero la danese Caroline Wozniacki e l’elvetico Roger Federer. Per quanto riguarda gli italiani, scenderanno in campo le nostre due teste di serie, Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ed i due ...

Diretta / US Open 2018 Giorgi Osuigwe - Lorenzi Edmund streaming video e tv : la grande alternanza a New York : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, siamo a New York e i campioni in carica sono Rafa Nadal e Sloane Stephens(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto - i risultati in tempo reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di Tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Sul cemento di Flushing Meadows si darà inizio alle danze e lo spettacolo non mancherà. Un day-1, infatti, ricco di tanti spunti. Ad aprire il programma sarà la super sfida di questo primo turno tra lo svizzero Stan Wawrinka (vincitore dello Slam del 2016) e il bulgaro Grigor Dimotrov mentre a completare il ...