US Open 2018 | Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a

US Open 2018 : strepitoso Paolo Lorenzi! Sconfigge Kyle Edmund in quattro set e vola al secondo turno! : L’aria dello US Open sembra far bene a Paolo Lorenzi. Lo scorso anno proprio a Flushing Meadows era arrivata la soddisfazione della prima volta alla seconda settimana in uno Slam; quest’anno l’avventura non poteva cominciare meglio. Paolino ha battuto il quattro set il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 16 del seeding, 4-6 6-4 7-5 6-1. Una vittoria che vale tantissimo. Per il peso dell’avversario, 16 del mondo ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto - clamorosa eliminazione di Halep. Sonego e Lorenzi un set pari con Muller ed Edmund : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di Tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell'anno: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

US Open 2018 – Fognini in versione ‘Capitan America’! L’outfit griffato Hydrogen è da supereroe [FOTO] : Fabio Fognini vestirà un completo davvero originale agli US Open 2018: il tennista azzurro indosserà un outfit griffato Hydrogen che ricorda tanto ‘Capitan American’ Manca ormai pochissimo allo start ufficiale degli US Open e tutti gli appassionati di tennis italiani si stringeranno intorno a Fabio Fognini. Il tennista azzurro, insieme a Marco Cecchinato, sembra l’unico in grado di poter puntare ad un traguardo ...

US Open 2018 : programma - orari e tv di domani (martedì 28 agosto). L’ordine di gioco di tutte le partite : Stanno per scattare gli US Open di tennis, ma gli organizzatori hanno già comunicato l’ordine di gioco completo della seconda giornata, in programma domani. Martedì 28, day-2 del torneo, scenderanno in campo le due teste di serie numero due, ovvero la danese Caroline Wozniacki e l’elvetico Roger Federer. Per quanto riguarda gli italiani, scenderanno in campo le nostre due teste di serie, Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ed i due ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto - i risultati in tempo reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di Tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Sul cemento di Flushing Meadows si darà inizio alle danze e lo spettacolo non mancherà. Un day-1, infatti, ricco di tanti spunti. Ad aprire il programma sarà la super sfida di questo primo turno tra lo svizzero Stan Wawrinka (vincitore dello Slam del 2016) e il bulgaro Grigor Dimotrov mentre a completare il ...

US Open 2018 - lo Slam di tennis su Eurosport - con Flavia Pennetta : Gli appassionati di tennis sono pronti per godersi l'ultimo torneo Slam della stagione, gli US Open, il torneo che, dal 1978, si svolge al Flushing Meadows Park di New York.L'edizione 2018 dello US Open avrà inizio lunedì 27 agosto e andrà avanti fino al prossimo 9 settembre, giorno della finale del torneo singolare maschile.La copertura televisiva del torneo sarà affidata a Eurosport che trasmetterà gli US Open in diretta e in esclusiva.Gli ...

US Open 2018 : la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal - super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams : Anche in campo femminile tocca alla numero uno del mondo. Simona Halep affronta l'estone Kaia Kanepi e aprirà il programma sul Louis Armstrong. Stesso campo anche per la campionessa in carica, Sloane ...

US Open 2018 : al via domani - subito cinque azzurri in campo : Prenderanno il via domani alle 17 italiane gli US Open 2018, quarto appuntamento stagionale [VIDEO] del Grande Slam. Sui campi in cemento di Flushing Meadows sara' una prima giornata ricca di incontri che coinvolgeranno tennisti italiani: saranno cinque, infatti, i nostri connazionali impegnati nei rispettivi incontri di primo turno. Quattro ragazzi italiani in campo Quattro azzurri scenderanno in campo nel pomeriggio di domani. I primi ad ...

US Open 2018 : la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal - super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams : Cominciano nel pomeriggio italiano (dalle 17.00) gli US Open 2018. Inizia, dunque, a New York l’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto interessante. Farà il suo esordio nel torneo il numero uno del mondo Rafael Nadal, che sarà protagonista del Derby spagnolo contro David Ferrer in chiusura di programma sull’Arthur Ashe Stadium. Ad aprire questo campo, però, sarà uno dei match più attesi di tutto il primo ...