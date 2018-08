Uomini e Donne | le anticipazioni | salta il trono gay?

Uomini e Donne - Giorgio Manetti ha avuto un unico grande amore : ne parla per la prima volta : L’estate sta finendo e i palinsesti scaldano i motori per la nuova stagione televisiva. Tornerà anche Uomini e Donne, of course, ma ecco subito una brutta notizia per i fan del programma di Maria De Filippi. Pare infatti che la prima registrazione della nuova edizione non avverrà più mercoledì 29 agosto, come inizialmente stabilito, ma venerdì 31 agosto. A rendere noto lo slittamento è stato il sito Vicolo delle News. Il motivo di ...

Mario Serpa confermato a Uomini e Donne/ Ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio… : Mario Serpa confermato a Uomini e Donne: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!”, ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio…(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:42:00 GMT)

MARIA DE FILIPPI : "GRAZIE A BELEN RODRIGUEZ - MI HA CAMBIATO LA VITA"/ Intanto slitta Uomini e Donne : MARIA De FILIPPI, dalla passione per tutti gli sport (tranne il calcio) al rapporto complicato con la madre: “Donna tostissima, per lei non ero mai abbastanza!”.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:06:00 GMT)

“Ma sei tu?”. Dimenticate il ‘vecchio’ Manuel Vallicella di Uomini e Donne - oggi è così : Un duro colpo per le fan dell’ex corteggiatore di ‘’Uomini e Donne’’ Manuel Vallicella, che in queste ore ha appena smentito la sua partecipazione come tentatore della prima edizione di ‘’Temptation Island Vip’’. Il reality che andrà in onda da martedì 11 settembre in prima serata su Canale 5 e condotto da Simona Ventura non vedrà quindi la presenza ne L’Is Morus Relais dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi. È passato diverso ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti e la fine del suo grande amore : Il grande amore di Gemma Galgani è senza dubbio Giorgio Manetti, ma come la tradizione impone il grande amore di Giorgio non è Gemma. Il ‘gabbiano’, protagonista maschile del trono over di Uomini e donne, ha raccontato a Uomini e donne magazine la storia più importante della sua vita. Non è dato sapere il nome della donna, ma ci basti sapere che l’ha incontrata una trentina d’anni fa e che nulla ha avuto a che vedere con ...

Uomini e Donne news : torna Mario Serpa : Uomini e Donne news: Mario Serpa presente anche quest’anno Mario Serpa, ospite in una serata in Sicilia, conferma, dopo essergli stato chiesto dalla presentatrice, la sua partecipazione alla nuova stagione di Uomini e Donne. Il video, riportato sulla pagina Instagram de Il Vicolo Delle news, testimonia quanto appena rivelato. L’ex corteggiatore e scelta del tronista […] L'articolo Uomini e Donne news: torna Mario Serpa proviene ...

“No - mi dispiace”. Uomini e Donne perde ‘un pezzo’ : la decisione definitiva di Maria De Filippi : ”Uomini e Donne” tornerà con le nuove puntate del Trono Over e del Trono Classico a partire da lunedì 10 settembre. Le registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi cominceranno venerdì 31 agosto, e a breve, dunque, scopriremmo chi saranno i nuovi protagonisti che si siederanno sull’ambita poltrona rossa. Nonostante molte siano le voci sui nuovi probabili tronisti, c’è ancora molto silenzio da parte ...

Uomini e donne - anticipazioni : sketch di Tina e Gianni su Gemma a Tempation Island? : Tra pochi giorni riprenderanno le registrazioni di Uomini e donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 10 settembre, dopo la pausa estiva. Il blog News U&D in queste ore ha pubblicato una foto che immortala Tina Cipollari e Gianni Sperti su una spiaggia romana alle prese con la registrazione di quello che pare essere uno sketch che ironizza, tanto per cambiare, su Gemma Galgani, la protagonista indiscussa (ormai da ...

Uomini e Donne anticipazioni - niente Trono Gay a settembre : Ecco quando potrebbe ritornare : Uomini e Donne, nessun Trono Gay previsto per settembre: Ecco quando potrebbe tornare in onda La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe ripartire senza il Trono Gay a settembre. Secondo Trash Italiano, infatti, voci di corridoio sempre più insistenti sembrerebbero confermare questa ipotesi. Durante le prime puntante, quindi, potrebbero essere presentati solo i nuovi […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, niente Trono Gay a ...

Uomini e Donne - Alex Migliorini : "Mi piacerebbe innamorarmi" : Alex Migliorini, questa settimana, ha risposto a 5 domande di Uomini e Donne Magazine, per farsi conoscere meglio dal pubblico che, amorevolmente, l'ha sostenuto anche fuori dal programma. L'ex tronista vorrebbe acquisire una dote molto importante che gli consentirebbe di mostrarsi in una nuova veste a chi ancora non lo conosce bene: Vorrei che mi venisse donata la pazienza. Non sono proprio in grado d’aspettare. Ho sempre bisogno di ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Maria De Filippi cancella il Trono Gay? : Maria De Filippi dice basta al Trono Gay di Uomini e Donne? La nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte ma sono in arrivo brutte notizie per tutti i fan del dating sentimentale condotto da Maria De Filippi. La prima registrazione, prevista per mercoledì 29 agosto, è stata rinviata a venerdì 31 agosto. Probabilmente il motivo è da attribuire al fatto che la maggior parte della redazione è occupata con le riprese della prima edizione Vip di ...

Uomini e donne anticipazioni : TINA - GIANNI e la parodia di GEMMA e IDA a Temptation Island : Come abbiamo già anticipato in alcuni dei nostri precedenti post dedicati a Uomini e donne, tra pochissimi giorni verrà registrata la prima puntata del trono over del programma. Oltre agli opinionisti TINA Cipollari e GIANNI Sperti, il pubblico da casa ritroverà sicuramente GEMMA Galgani e, grazie al sito Uomini e donne News, iniziano a trapelare le prime anticipazioni: scopriamo insieme di che cosa si tratta… Per capire meglio quello che ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari accusa Andrea Melchiorre : 'Mi ha dato della cellulitica' : Pochi giorni fa aveva annunciato la sua prossima uscita dalla clinica e nella giornata di ieri, domenica 26 agosto, Valentina Dallari , a casa in permesso, si è dedicata ai suoi fan facendo una ...

Anticipazioni Uomini e donne prima puntata : tra i possibili tronisti Lara e Francesco : Grande attesa per la nuova edizione di Uomini e donne: la prima puntata di questa nuova edizione verrà trasmessa il prossimo lunedì 10 settembre su Canale 5 e nel frattempo proseguono i preparativi per la scelta dei nuovi tronisti che vedremo mettersi in gioco. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che la registrazione della prima puntata è slittata di due giorni e quindi non è più in programma il prossimo 29 agosto, così come era stato ...