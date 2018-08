Uomini e Donne Giorgio Manetti | futuro in bilico | sarà nel parterre? Trono over

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni : i nuovi progetti dopo Sara Affi Fella (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In attesa di scoprire le identità dei nuovi tronisti, ecco le rivelazioni degli ex protagonisti…(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli Uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...

Uomini e Donne - Mattia Marciano : "Lasciare Vittoria? Decisione presa per il bene di entrambi" : Mattia Marciano, qualche ora fa, per la prima volta, ha deciso di raccontare, ai propri followers, su Instagram, la propria versione dei fatti sulla fine della relazione con Vittoria Deganello, iniziata, un anno fa circa, all'interno degli studi di Uomini e Donne. Ecco il messaggio postato sui propri social: Adesso vi dico come stanno le cose almeno evitate di scrivermi anche tutti questi messaggi enormi. Non so se è una rottura ...

Uomini e Donne - Rosy Chiarelli : "Tina Cipollari? Abbiamo chiarito" : Rosy Chiarelli, storica presenza fissa del pubblico parlante di Uomini e Donne, per la prima volta, a distanza di anni, sulle pagine della rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha commentato la storica lite con l'ex acerrima rivale Tina Cipollari:

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : "Innamorato di una ragazza conosciuta a San Francisco. Finita perché viaggiavo molto" : Giorgio Manetti, protagonista incontrastato, da diverse stagioni, del trono over di 'Uomini e Donne', per via del continuo tira e molla con Gemma Galgani, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha rivelato un dettaglio inedito della sua vita privata quando, nel suo passato non troppo lontano da viaggiatore, ha avuto la possibilità di appurare le notevoli differenze tra una donna americana e una italiana: La realizzazione ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : dichiarazione shock. Ecco chi è stato a farmi iniziare i disturbi alimentari : L’ex tronista, alle prese con disturbi alimentari, accusa il fidanzato dell’epoca Durissime parole di Valentina Dallari contro Andrea Melchiorre. L’ex tronista di Uomini e Donne che mesi fa ha deciso di affrontare i suoi disturbi alimentari ha rivelato via Instagram che il fidanzato dell’epoca, conosciuto proprio all’interno della trasmissione di Canale 5, fu la causa dei suoi problemi: Andrea? Non l’ho mai sentito e ...

Uomini e Donne anticipazioni : slitta la data della prima registrazione : Uomini e Donne anticipazioni: quando si registra la prima puntata? Brutte notizie per tutti i fan di Uomini e Donne. La prima registrazione della nuova edizione non ci sarà più mercoledì 29 agosto, come inizialmente stabilito, bensì venerdì 31 agosto. A rendere noto lo slittamento è stato il Vicolo delle News. Il motivo di questo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: slitta la data della prima registrazione proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Rosa Perrotta criticata per il fisico da “non-modella” : l’ex tronista sbotta : Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde alle critiche sul suo aspetto fisico: “Continuiamo ad esaltare le modelle anoressiche!” Che Rosa Perrotta sia una bellissima donna è innegabile. Sui social, infatti, moltissimi sono quelli che apprezzano per questo con l’ex tronista di Uomini e Donne. Persino le Donne che la seguono , in diverse occasioni, hanno […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata per il fisico da ...

GIULIA DE LELLIS SUL TRONO DI Uomini E DONNE?/ Con Andrea Damante "non c'è più l'amore" : GIULIA De LELLIS e Andrea Damante non stanno più insieme. Sono loro a farlo sapere, lei intervenendo a una serata, lui in un'intervista al settimanale Spy.

