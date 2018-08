Uno strano sessantottino

DOPO LA NAVE DICIOTTI/ Agrigento e Genova - le due procure di Uno strano paese : Il caso della NAVE DICIOTTI non dovrebbe riguardare solo il ministro Salvini, ma anche lo zelo (o la strana lentezza) di certi pm e il merito delle loro inchieste. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:01:00 GMT)NAVE DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi, di A. FanNAVENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. Bertone

Kate Middleton. L'anello che apparteneva a Lady D nasconde Uno strano segreto : ... fu la stessa principessa a sceglierlo direttamente da un catalogo di Garrand e a Carlo toccò solo andarlo a pagare , 28.500 sterline per la cronaca, quando oggi ne vale quasi 350mila, . Fu un vero ...

Avverte Uno strano prurito alla gamba ma scopre di avere il cancro : Jade - a 35 anni - combatte tra la vita e la morte : Jade Baldwin, 35enne project manager di Pitsea, Essex, ha avverito stanchezza e uno strano prurito a una gamba per circa due anni prima di ricevere la diagnosi che ha cambiato la sua vita: si trattava di linfoma di Hodgkin. Quando l'ha scoperto era già al quarto stadio: "Voglio solo poter riavere indietro la mia noiosa vita".Continua a leggere

Un convoglio Trenord avrebbe diffuso Uno strano messaggio contro "zingari e molestatori" : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori e agli zingari. Scendete alla prossima fermata perché avete rotto i coglioni". Questo messaggio, stando al tweet del passeggero Raffaele Ariano, è stato diffuso ieri dagli altoparlanti di bordo del treno regionale '2653', in partenza alle 12 e 20 da Milano per Cremona e Mantova. La segnalazione ha portato all'apertura di un'inchiesta interna ...

Maduro da morire. Cronaca di Uno strano attentato : Venezuela: droni carichi di esplosivi provano a colpire il presidente Maduro, ma esplodono prima. Il capo di Stato bolivariano promette vendetta contro i nemici interni ed esterni, ma non si sa se è ...

MotoGp - Uno strano modo di complimentarsi : Marquez sferra un… calcio nel sedere a Dovizioso [VIDEO] : Il pilota spagnolo ha scherzato con Dovizioso, dandogli un calcio nel sedere subito dopo essere scesi dalle rispettive moto Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese si impone dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez. Un duello all’ultimo ...

Avverte Uno strano formicolio alle gambe : 35enne scopre una tenia di cane nella spina dorsale : Una donna francese di 35 anni, che per tre mesi non riusciva a camminare e avvertiva uno strano formicolio alle gambe, ha scoperto di avere una tenia di cane nella sua spina dorsale. Il parassita comprimeva i nervi del midollo, rendendole la vita impossibile. "Non sappiamo come sia finito lì".Continua a leggere

No - i nostri smartphone non ci registrano di nascosto. Uno studio : L’idea che il telefono possa ascoltare le nostre conversazioni, magari attraverso una delle sue app, è piuttosto diffusa. E tecnicamente è possibile. Ma quanto è probabile che accada? O meglio, qualcuno ha mai esaminato le app del nostro telefono per vedere se hanno comportamenti anomali? Ora la risposta è sì, c’è chi ha fatto una ricerca ad hoc. E la sua conclusione è che no, le app ...

A Uno Mattina Estate non mostrano una sua foto - Oliviero Toscani si alza e se ne va : La rabbia di Oliviero Toscani durante una puntata di 'Uno Mattina Estate' su Rai1. Il fotografo si è infuriato con i conduttori Massimiliano Ossini e Valentina Bisti che non...

Meteo : Uno strano weekend tra sole e acquazzoni : tendenza per il fine settimana Meteo ITALIA weekend Al seguito della perturbazione giunta venerdì l'alta pressione si mostrerà ancora piuttosto timida per stabilizzare con decisione il tempo sul ...

Uno strano tatuaggio in onore di Harry Kane : il gol al 91° ispira il tifoso - ma il tattoo è sul sedere! : Il tifoso si fa tatuare omaggiando Harry Kane ed il suo gol al 91°, il tatuaggio è però in una parte del corpo davvero strana Una doppietta quella di Harry Kane, nel match d’esordio dell’Inghilterra contro la Tunisia ai Mondiali di Russia 2018, che ha fatto felici molti tifosi. I supporter della Nazionale inglese hanno gioito di più al secondo gol dell’attaccante del Tottenham, che ha regalato alla squadra di Southgate la ...