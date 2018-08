Unhcr | nel 2018 più di 1 600 persone morte nel Mediterraneo

Migranti : Unhcr - nel 2018 più di 1.600 morti nel Mediterraneo : Già nel 2018, più di 1.600 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee, nonostante il numero di coloro che cercano di attraversare sia diminuito in maniera significativa rispetto agli anni precedenti". A ricordarlo è L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dicendosi "pronta a sostenere gli Stati nello sviluppare un approccio basato sul salvataggio delle ...

Migranti - Toninelli : ” Violazioni dei diritti nei centri in Libia? Preoccupati - in contatto con Unhcr e Oim” : “Se mi fido della Guardia costiera libica come Salvini? Il punto non è se ci fidiamo o meno: è riconosciuta dal diritto del mare, legittimata a intervenire a livello internazionale e dall’Ue”. Così si difende il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo le accuse rivolte ai libici, le denunce di Violazioni e le stesse inchieste del Fatto Quotidiano sulle pratiche messe in atto dai libici di affondare ...

Migranti - l’appello dell’Unhcr : “Un morto ogni 7 persone. Fate tornare le Ong nel Mediterraneo” : Nel Mar Mediterraneo “siamo passati da un morto ogni 38 nel 2017 a un morto ogni 7 persone quest’anno”. È l’allarme lanciato dall’Unhcr nel corso di una conferenza stampa oggi presso l’associazione Stampa Estera a Roma. “La riduzione delle capacità di salvataggio in mare sta causando un aumento preoccupante delle morti”, spiega la portavoce Unhcr Italia Carlotta Sami. “C’è bisogno di maggiore concentrazione di capacità di soccorso in zona Sar ...

Danilo Toninelli : “Daremo alla Libia fino a 12 motovedette - ma supportiamo l’Unhcr sui diritti umani” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, incontrando i rappresentanti dell'Unhcr (l'Alto commissariato Onu per i rifugiati), ribadisce la cessione di 12 motovedette alla Libia. L'operazione si inserisce nel cosiddetto "Piano Salvini", messo a punto dal ministro dall'Interno per potenziare le forze libiche impegnate nella lotta all'immigrazione illegale.Continua a leggere

Migranti - Unhcr : “Nel 2018 i morti nel Mediterraneo sono già più di mille” : Più di mille morti nel mar Mediterraneo in soli sei mesi. Con l’estate ancora alle porte, quando le partenze dalle coste del Nord Africa si fanno sempre più frequenti. A lanciare l’allarme, su un numero di vittime definito “scioccante“, è l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che chiede “un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di ...

Libia - Ong soccorre 224 migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

La FAO e l’Unhcr lanciano un nuovo strumento per salvare le foreste nelle aree con una grande presenza di sfollati : La FAO e l’UNHCR – l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – hanno lanciato oggi un nuovo manuale per aiutare a ripristinare le foreste nelle zone con una grande presenza di sfollati, dove la forte dipendenza dal combustibile da legna mette foreste e boschi in pericolo. Circa 2,4 miliardi di persone – circa un quarto della popolazione mondiale – dipendono dal legno come principale fonte di energia per ...