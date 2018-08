Una vittoria per il paesaggio sardo

Icardi e il gol - l'Inter aspetta il suo bomber : Una doppietta nell'ultima vittoria contro il Toro : Maurito ha deciso l'ultimo successo dei nerazzurri contro i granata nell'ottobre 2016. Dopo aver steccato l'esordio come tutta la squadra, è l'ora del riscatto

F1 - Helmut Marko : “Ricciardo si è comportato in modo molto strano. In futuro sarà difficile festeggiare Una vittoria bevendo lo champagne dalla scarpa” : L’arrivo di Daniel Ricciardo in Renault, a partire dal Mondiale 2019 di Formula Uno, ha lasciato gran parte degli addetti ai lavori perplessi. Il pilota australiano, vincitore quest’anno del GP di Montecarlo, sembrava ormai pronto al rinnovo con l’attuale scuderia, la Red Bull. Qualcosa invece lo ha fatto tornare sui suoi passi, portandolo ad una scelta in controtendenza: optare per un team ufficiale ma con una power unit che, ...

Liga - Real Madrid : il primo anno senza CR7 inizia con Una vittoria : L'anno I dopo CR7 , come da prima pagina di Marca di ieri, per il Madrid comincia con una vittoria placida: 2-0 al Getafe con gol di Carvajal e Bale, una traversa del gallese, un palo di Asensio e un'...

Napoli - tutto l'orgoglio di Hamsik : 'Ancora Una vittoria del gruppo' : La prima nel nuovo ruolo è andata bene per Marek Hamsik, regista di un Napoli che sbanca ancora l'Olimpico e porta a casa tre punti importantissimi battendo la Lazio. 'Abbiamo fatto una grande partita,...

Juve - Allegri : 'Ronaldo impressionante - ci voleva Una vittoria così' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato a Sky Sport dopo la sofferta vittoria contro il Chievo: ' Abbiamo abbassato l'attenzione nel passarci la palla, a volte credi di avere in mano la partita, abbassi la velocità e l'attenzione, lasci crossare ...

Tevez sbaglia - Pavon per fortUna no : il Boca comincia con Una vittoria. Pari tra Huracan e River Plate : Carlos Tevez fallisce un rigore nella vittoria del Boca all’esordio contro il Cordoba, il River invece non va oltre il Pari contro l’Huracan Esordio con vittoria per il Boca Juniors, non va invece oltre lo 0-0 contro l’Huracan il River Plate, è il responso della prima giornata della Superliga argentina. I campioni in carica del Boca battono 1-0 il Talleres di Cordoba grazie a un gol realizzato alla ‘Bombonera’ ...

Ciclismo - Europei 2018. Matteo Trentin : “Una vittoria incredibile! Italia spettacolare - siamo stati perfetti” : Giornata semplicemente magica per Matteo Trentin che ha conquistato il successo più bello della carriera laureandosi Campione d’Europa a Glasgow. Il Trentino si è consacrata al termine di una giornata perfetta, ha centrato la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi abbiamo lavorato bene di squadra, l’azzurro ha piazzato uno sprint regale e ha trionfato con pieno merito. Matteo Trentin era raggiante ai microfoni della Rai nelle ...

Europei 2018 - Davide Cassani : “Ragazzi fantastici - grande Italia. Una vittoria bellissima - abbiamo vinto in tutti i settori” : Davide Cassani festeggia la sua prima grande vittoria da CT della Nazionale Italiana di ciclismo su strada grazie a una magnifica Nazionale che ha corso la gara perfetta agli Europei. Sulle strade di Glasgow la nostra formazione è stata letteralmente perfetta e Matteo Trentin ha conquistato un successo di assoluto prestigio che gli permetterà di indossare la maglia di campione continentale. Il commissario tecnico era visibilmente raggiante ai ...

Jorge Lorenzo - GP Austria 2018 : “Che vittoria! Una delle più belle di sempre da quando sono in MotoGP” : Jorge Lorenzo (Ducati) è davvero soddisfatto della vittoria ottenuta nel Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il maiorchino ai microfoni di Sky Sport non usa giri di parole per commentare quanto fatto al Red Bull Ring: “Che successo, uno dei più belli che ho ottenuto da quanto corro in MotoGP. La gara ha vissuto tanti capitoli, ma ho saputo gestirla nel migliore dei modi. Vincere su questa pista contro Marc Marquez non è facile, ci ...

Vela – Trofeo Simone Lombardi Optimist - la Fraglia Riva si aggiudica Una splendida vittoria : Il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate La Fraglia Vela Riva si aggiudica il Trofeo Simone Lombardi Optimist organizzato in questi gg dalla vicina Fraglia Vela Malcesine: il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate: 3° Alex Demurtas, 4ª Emma Mattivi, 5° Marco ...

Golf – Campionato Europeo a squadre - Una vittoria e una sconfitta per gli azzurri in gara : Nei gironi di qualificazione vincono Tadini-Laporta mentre non ce la fanno Gagli-Migliozzi Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre, manifestazione innovativa inserita nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships. Al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia, nei gironi di qualificazione, che promuoveranno la ...

Incidente sul lavoro a Vittoria - cade dal tetto di Una serra : trasferito a Catania : Incidente sul lavoro in contrada Alcerito Macchionne a Vittoria. Un 23enne e' precipitato dal tetto di una serra. Trasportato all'ospedale di Catania.

Basket - l’Italia Sperimentale esordisce con Una vittoria contro l’Olanda al torneo di Vicenza : La Nazionale italiana Sperimentale, con Meo Sacchetti in panchina, esordisce con una vittoria non troppo complessa contro l’Olanda, anch’essa in versione Sperimentale, al torneo di Vicenza cui prendono parte anche Germania e una rappresentativa di all stars della East Coast per quanto concerne il Basket universitario americano (la celebre NCAA). L’incontro è stato sostanzialmente sempre tenuto in mano dagli azzurri, che hanno ...

Vittoriale : Una stagione super - +3 - 5% di pubblico : ... a conferma di un trend che dura dalla prima stagione: quest'anno l'incremento è stato del 3,5 % , lo scorso, fu addirittura del 60%, , sia pure con 3 spettacoli in meno , 14 contro 17, , e con un ...