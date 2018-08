“Una vergogna” Bufera su Elisa Isoardi prima del debutto a La Prova del Cuoco Accuse

Bari - tutti i calciatori svincolati - la rabbia di Sogliano : “Una vergogna” : Bari, si conclude nel peggiore dei modi l’estate del club pugliese, tutti i calciatori svincolati con un Sogliano rabbioso Il Bari ha interrotto il ritiro, tutti i calciatori sono svincolati. Il ds del club Sean Sogliano, si è recato in Trentino per dare la triste notizia ai calciatori, i quali adesso saranno liberi di accasarsi dovunque vorranno a parametro zero. “E’ una vergogna”, le parole di Sogliano riportate ...