Un robot per studiare i vortici del lago di Ginevra

robot morbidi : il clone del ragno pavone sarà utile in sala operatoria : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Cina punta sui robot - una strategia per diventare leader globale : Roma,, askanews, - Pipistrelli robotici volanti, robot danzanti, armi automatiche. Tutto in mostra alla World robot Conference 2018, in scena a Pechino, in Cina.Il piano strategico Made in China 2025 ...

La Cina si conferma il più grande mercato al mondo per l'applicazione della robotica industriale per cinque anni consecutivi : La Cina si è confermata per il quinto anno consecutivo il maggiore mercato al mondo per l'applicazione della robotica industriale. Il vice ministro ha aggiunto che nei primi sette mesi di quest'anno ...

Una mano robotica che il cervello percepisce come propria : Una mano prostetica percepita come se fosse la propria, grazie a una combinazione di realtà virtuale e tatto artificiale. A presentare il risultato, raccontato sulle pagine di Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, è oggi un team guidato da alcuni ricercatori dell’Ecole polytechnique fédérale (Epfl) di Losanna cui hanno partecipato diversi scienziati italiani impegnati nel campo della riabilitazione robotica, dalla Scuola ...

Hannes - la mano robotica che non sembra una protesi : “Recupera il 90% delle funzionalità di un arto naturale” : Arriva dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, nel laboratorio congiunto con il Centro protesi Inail di Budrio, la nuova protesi di mano di derivazione robotica che permetterà ai pazienti di recuperare il 90% delle funzionalità di una mano naturale. Per essere utilizzato, il dispositivo non necessità di impianti o operazioni chirurgiche, in quanto viene controllato dalla contrazione del muscolo residuo dell’arto mancante, con un sistema ...

Silvia Candiani : “Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me” : Da piccola, Silvia Candiani voleva essere una principessa o Marie Curie? «Entrambe, nella mia famiglia era scontato che non esistessero lavori da donna o da uomo». Oggi, a 48 anni, sposata e con due figli, è amministratore delegato di Microsoft Italia. Dopo Vodafone, McKinsey e San Paolo Imi, nel 2010 è entrata in Microsoft, e dal settembre 2017 è ...

Silvia Candiani : "Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me" : L'amministratore delegato: «Nel mondo i capi sono maschi, quindi oggi gli algoritmi di un'intelligenza artificiale darebbero a loro ruoli di potere»

Sesso con robot : divertimento o perversione? : Come reagireste se al termine di una serata vi ritrovaste a casa con uno sconosciuto rimorchiato in un locale e scopriste, una volta sotto le lenzuola, che non è un essere umano, ma un robot? Pura fantascienza? Non proprio, o forse non ancora per molto. I robot stanno progressivamente facendo la loro comparsa in diversi ambiti della nostra vita. Uno dei più recenti è proprio quello sessuale. Già, perché alcune aziende hanno ideato e prodotto ...

Drone-bagnino : ecco i nuovi robot per il soccorso in mare : Ci sono vari progetti, in Italia e nel mondo: dalla boa galleggiante radiocomandata e dotata di un sistema di propulsione a getto, capace di portare in salvo otto persone, fino al natante delle ...

Tecnologia - droni : ecco i nuovi robot per il soccorso in mare - lanciano salvagenti e canotti : Un bagnante in difficoltà? Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che chiede aiuto. E’ questo lo scenario a cui, sempre più spesso, potremmo assistere sulle nostre coste, soprattutto in questo periodo di vacanze estive. Dopo le prime sperimentazioni, infatti, l’uso dei droni per il soccorso in mare si sta diffondendo molto rapidamente, tanto che anche la Capitaneria ...

Ecco Centauro - il robot per le emergenze dell'Iit : Centauro è l’ultimo robot dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). Un metro e mezzo di altezza, membra di alluminio, titanio, magnesio e plastica. La testa è zeppa di sensori e videocamere, sul retro monta un radar Lidar: lo stesso usato sulle auto a guida autonoma per...

Sanità - tumore all’esofago : al Policlinico di Abano Terme si opera con il robot chirurgico : Al Policlinico di Abano Terme (Padova) il tumore all’esofago si opera col robot chirurgico, garantendo al paziente un miglior decorso post-operatorio e una più veloce ripresa funzionale. Recentissima evoluzione della tecnica toracoscopica e laparoscopica, ancor meno traumatica per il paziente, la chirurgia robotica applicata all’esofago ha visto impegnati in sala operatoria il professor Ermanno Ancona, responsabile della Chirurgia ...

Sanità : tumore esofago - al Policlinico di Abano Terme si opera con il robot chirurgico (2) : (AdnKronos) – Per quanto non molto frequente, il tumore all’esofago richiede un trattamento chirurgico assai impattante. Con le metodiche tradizionali sono necessari più accessi e l’operazione implica diverse incisioni: al collo, all’addome, al torace e questo comporta un decorso post-operatorio complesso e spesso doloroso. Col robot Da Vinci, di cui è dotato da anni il Policlinico di Abano Terme, non serve più incidere ...

Sanità : tumore esofago - al Policlinico di Abano Terme si opera con il robot chirurgico (2) : (AdnKronos) – Per quanto non molto frequente, il tumore all’esofago richiede un trattamento chirurgico assai impattante. Con le metodiche tradizionali sono necessari più accessi e l’operazione implica diverse incisioni: al collo, all’addome, al torace e questo comporta un decorso post-operatorio complesso e spesso doloroso. Col robot Da Vinci, di cui è dotato da anni il Policlinico di Abano Terme, non serve più ...