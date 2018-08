Un Posto al Sole | anticipazioni 27 – 31 agosto 2018 E’ morto Antonio Pennarella

Un Posto al sole anticipazioni : i primi sospetti di ROBERTO FERRI : Tutti pronti al grande ritorno di Un posto al sole? La soap partenopea di Rai 3 riapre i battenti e, ormai certa del rinnovo contrattuale da parte di mamma Rai, si prepara a regalarci un’altra annata ricca di colpi di scena. Proprio a proposito di colpi di scena, gli ultimi della precedente stagione sono arrivati da un giovane sconosciuto, apparso sostanzialmente dal nulla, che ha inviato a Vera (Giulia Schiavo) un mazzo di fiori con un ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 27 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 27 agosto 2018: In vista del processo all’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato), Elena (Valentina Pace) riceve da Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) una proposta che la mette molto sotto pressione… Tornato anche lui dalle vacanze, Raffaele (Patrizio Rispo) scopre che per Diego (Francesco Vitiello) trascorrere il mese di agosto a Napoli a lavorare non è stato deprimente ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Bussolengo è Campione d’Europa! Battuto lo Zraloci Ledenice. Terzo Posto per Forlì : Il campionato non bastava più: Bussolengo voleva l’Europa. L’ha trovata, l’ha guardata in faccia, l’ha conquistata. La formazione veneta è Campione d’Europa, dopo aver Battuto in finale le ceche dello Zraloci Ledenice per 3-0, bissando così il trionfo in Premiere Cup del 2017. Lo Zraloci era arrivato in finale eliminando, in una partita ad alta tensione, le padrone di casa di Forlì: il 3-4 finale è stato frutto di ...

Un Posto al sole anticipazioni : GUIDO scopre tutto? Lo sapremo quando… : Ci siamo, da lunedì 27 agosto prende il via la nuova stagione televisiva di Un posto al sole e, a parte ovviamente il giallo-thriller che vede al centro della scena Vera Viscardi (Giulia Schiavo), l’altra vicenda su cui tutti vorrebbero anticipazioni è l’eventuale scoperta di GUIDO Del Bue riguardante la gravidanza di Mariella Altieri (Antonella Prisco). Ma questa scoperta quando ci sarà? A tal proposito, l’attore Germano ...

Antonio Pennarella : il ricordo dei colleghi di Un Posto al sole : Antonio Pennarella morto dopo una lunga malattia Una notizia che ha lasciato i fan di Un posto al sole senza fiato: venerdì 24 agosto 2015 è morto a soli 58 anni Antonio Pennarella, attore famoso per il ruolo del boss Nunzio Vintariello (nonno del giovane Nunzio Cammarota) nella storica soap opera di Rai 3. I funerali si […] L'articolo Antonio Pennarella: il ricordo dei colleghi di Un posto al sole proviene da Gossip e Tv.

Morto Antonio Pennarella. Era il boss Vitariello nella soap "Un Posto al sole" : Un grande lutto per i fan di Un posto al sole. È Morto l'attore Antonio Pennarella, noto al grande pubblico per l'interpretazione del boss Nunzio Vitariello nella soap di Raitre. Appena 58 anni, ...

Antonio Pennarella - morto Nunzio di Un Posto al sole/ Il ricordo del sindaco di Napoli : "Attore straordinario" : Antonio Pennarella, morto l'attore napoletano noto soprattutto per il ruolo di Nunzio in Un posto al sole: il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:46:00 GMT)

Spoiler Un Posto al Sole : il dramma di Otello - Elena caccia Marco : Nuovo appuntamento con 'Un Posto al Sole' [VIDEO], il popolare sceneggiato che da anni va in onda su Rai Tre. Dopo la consueta pausa estiva, la soap opera ambientata a Napoli tornera' in onda da lunedì prossimo. Gli Spoiler delle puntate che saranno trasmesse in TV la prossima settimana, rivelano che la storyline sara' nuovamente incentrata su Vera e sul ricatto da parte di Luigi Morace. A tenere banco, però, c'è anche il processo che dovra' ...

ANTONIO PENNARELLA - MORTO NUNZIO DI UN Posto AL SOLE/ Napoli - il cordoglio di Genny di "Gomorra" : ANTONIO PENNARELLA, MORTO l'attore napoletano: era NUNZIO in Un POSTO al SOLE. Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema. Le ultime notizie: sabato i funerali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:47:00 GMT)

ANTONIO PENNARELLA - MORTO NUNZIO DI UN Posto AL SOLE/ Ricordo di Napoli : "Esempio di grande professionalità" : ANTONIO PENNARELLA, MORTO l'attore napoletano: era NUNZIO in Un POSTO al SOLE. Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema. Le ultime notizie: sabato i funerali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Morto Antonio Pennarella di Un Posto al Sole - cast in lutto : i funerali a Napoli sabato 25 agosto : A soli 58 anni è Morto Antonio Pennarella, volto molto noto di cinema e tv, formatosi in teatro negli anni Ottanta e oggi noto ai più per le sue partecipazioni a tante fiction Rai e Mediaset oltre che alla soap partenopea Un Posto al Sole, in cui ha vestito i panni del boss Nunzio Vintariello. L'attore, che era malato da tempo, si è spento a Napoli circondato dalla sua famiglia. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa ...

Un Posto al Sole : morto il boss della soap opera di Rai 3 : Un lutto ha colpito il cast di Un Posto al Sole. E’ morto l’attore che interpretava il boss della soap opera di Rai 3. Antonio Panarella, che ha lavorato in numerose fiction, oltre che sul set napoletano, si è spento a soli 59 anni dopo una lunga battaglia contro una brutta malattia. Un Posto al Sole: un lutto ha colpito il cast della soap Antonio Pennarella, bravo e famoso attore di teatro e cinema, ma anche un volto molto ...

Il mondo della televisione a lutto : è morto Antonio Pennarella - ‘boss’ di “Un Posto al sole” : E’ morto a 59 anno l’attore italiano Antonio Pennarella dopo una lunga lotta contro la malattia Si è spento a 59 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, l’attore napoletano Antonio Pennarella, una formazione teatrale, molti ruoli in tv e molti in film d’autore; volto e toni perfetti per ruoli ‘partenpoei’, ma non solo. Il ruolo più noto, e ‘pop’, quello del boss Nunzio Vintariello ...

È morto l'attore Antonio Pennarella - il boss nella soap "Un Posto al sole" : È morto l'attore Antonio Pennarella, noto al grande pubblico per l'interpretazione del boss Nunzio Vitariello nella soap di RaiTre "Un posto al sole".58 anni, Pennarella era malato da tempo e per questo motivo gli sceneggiatori avevano sospeso le sue apparizioni nella serie. I funerali si terranno domani alle 11, a Napoli, nella chiesa di Porta San Gennaro.Pennarella aveva lavorato in teatro e nel cinema sin dagli anni Ottanta, ...