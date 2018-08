Un Milanino quasi tutto da dimenticare

milanworld

(Di lunedì 27 agosto 2018) Non è cambiato nulla. Milan con i piedi per terra: bando all’ottimismo fuorviante. Il Napoli di Ancelotti richiamal’ambiente al crudo realismo. Non ci siamo. La squadra di Gattuso mostra di non sapere uscire dagli standard (non esaltanti) della scorsa stagione. Una constatazione amara, che, a prescindere dalla pur pronosticata sconfitta, fa trillare un campanello d’allarme. Qualcuno potrà opporre il doppio vantaggio dei primi 50’, ma chiunque voglia applicarsi ad un esame obiettivo della partita non può negare che le due reti sono arrivate da altrettanti tiri in porta, praticamente i soli sino a quel momento. E che, a fronte di una costante supremazia partenopea, divenuta arrembante nella restante parte di gara, non c’è stata un’adeguata replica, tanto che il Napoli, nel breve volgere di una ventina di minuti, ha potuto produrre rimonta e sorpasso. Una reattività, quella degli ...