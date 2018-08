Ucciso e gettato nel canale a 9 anni | 28 anni dopo si scopre che l’omicida è lo zio già

Ucciso e gettato nel Po : dopo 31 anni si riapre il caso di Pier Paolo Meneguzzi : indagati du ex carabinieri : Il 1° maggio 1987 dalle acque del Po di Vollano, in Emilia Romagna, riaffiorò il corpo senza vita del ventunenne Pier Paolo Meneguzzi , studente. Il giovane era stato rapito alcuni giorni prima e la famiglia stava trattando con i rapitori un riscatto da 300 milioni. Oggi, il caso è stato riaperto e nel registro degli indagati sono finiti tre uomini: due sono ex carabinieri .Continua a leggere

