Uccide la moglie e si suicida

Genova - Uccide la moglie a colpi di pistola e poi si toglie la vita :

Omicidio-suicidio a Camogli : Uccide la moglie a colpi di pistola e si toglie la vita : Tragedia familiare a Camogli, nell'area metropolitana di Genova: Stefano Martini, ex commerciante ed ex assessore comunale, ha ucciso nella loro casa la moglie Rosmery Schiaffino a colpi di pistola e poi si è suicidato con la stessa arma. Prima di compiere il gesto, ha avvisato il figlio, che ha lanciato l'allarme. Indagini in corso per scoprire il movente di quanto accaduto.Continua a leggere

Hong Kong - Uccide moglie e figlia con palla da yoga : Roma, 23 ago., askanews, - Un anestesista è accusato di soffocato a morte la moglie e la figlia usando una palla per yoga riempita di monossido di carbonio. L'uomo, che si chiama Khaw Kim-sun, è stato ...

Uccide il vicino - la moglie della vittima espone un lenzuolo : «Mostro - sei senza pietà» : «Mostro hai ucciso mio marito senza pietà». La scritta in rosso campeggia su un lenzuolo bianco sistemato sulla ringhiera dell'abitazione di Cosimo D'Aleo, l'uomo di 42...

Barcellona - l’ex moglie dell’assalitore ucciso dalla polizia : “Voleva Uccidersi perché omosessuale” : Non sarebbe stato un attentato terroristico, ma di una crisi di identità sfociata nella volontà di uccidersi. È quanto afferma la ex moglie di Abdelouahab Taib, l’algerino che lunedì è stato ucciso in un commissariato vicino a Barcellona dopo aver aggredito un agente con un coltello inneggiando ad Allah. Il commissario Rafel Comes, responsabile della lotta antiterrorismo, stando agli ultimi aggiornamenti aveva parlato di attentato. Ma il ...

Pensionato Uccide i due figli e si suicida. Salva la moglie : era fuori casa : Roma, 21 ago., askanews, - Un uomo di 70 anni, Giovanni Paliotta, ferroviere in pensione, ha ucciso i due figli, una ragazza 19enne ed un ragazzo 27enne, sparandogli con una pistola calibro 22, ...

Uccide la moglie e le due figlie poi corre in tv e lancia un disperato appello sulla loro scomparsa : Christopher Watts, 33enne statunitense, ha denunciato in una trasmissione televisiva la scomparsa della moglie e delle due figlie, i cui corpi sono stati trovati poco dopo. Ad Ucciderli era stato proprio l'uomo.Continua a leggere

Pilota si schianta con l’aereo contro casa per Uccidere la moglie : muore solo lui : Un Pilota di 47 anni si è schiantato con un aereo bimotore contro la sua abitazione nello Utah. Arrestato più volte per aver aggredito la moglie, probabilmente così facendo avrebbe voluto ucciderla. Ma lei è riuscita a salvarsi.Continua a leggere

