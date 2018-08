Tutti i film del Festival di Venezia 2018

Villammare Film Festival - dal 24 al 30 agosto : Tutti gli ospiti : Sette giorni di proiezioni, oltre 120 corti in mostra, 6 lungometraggi, più di trenta ospiti di rilievo, tanta musica ed anteprime. La XVII edizione del Villammare Film Festival entra in gran spolvero ...

LA SIGNORA AMMAZZATutti/ Su TV8 il film con Kathleen Turner (oggi - 16 agosto 2018) : La SIGNORA AMMAZZATUTTI, il film in onda su TV8 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Catherine Turner, Sam Waterston e Ricki Lake, alla regia John Waiters. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Parigi a Tutti i costi film stasera in tv 15 agosto : trama - curiosità - streaming : Parigi a tutti i costi è il film stasera in tv mercoledì 15 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola è una diretta da Reem Kherici con Reem Kherici e Cécile Cassel. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Parigi a tutti i costi film stasera in tv: TITOLO ORIGINALE: Paris à tout prix GENERE: Commedia ANNO: 2013 REGIA: Reem Kherici CAST: Reem ...

"Io le bugie le so dire benissimo". Tutti gli aspiranti Pinocchio per il nuovo film di Matteo Garrone : Le ricerche del celebre burattino Pinocchio, protagonista del nuovo film del pluripriemiato regista Matteo Garrone, hanno avuto inizio. A presentarsi, accompagnati da folle di genitori speranzosi, numerosi bambini tra i 7 ed i 12 anni, dalla corporatura esile e di altezza inferiore a 1 metro e 40. Come riporta il Corriere:Decine di faccette birichine hanno sfilato nell'afa del grande parco acquatico di Torvaianica, cittadina balneare a pochi ...

FANTOZZI CONTRO Tutti - CANALE NOVE/ Info streaming del film con Paolo Villaggio (oggi - 8 agosto 2018) : FANTOZZI CONTRO TUTTI, il film in onda su CANALE NOVE oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Giuseppe Anatrelli. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Stanno Tutti bene - Everybody's Fine - Canale 5/ Trama e cast del film con Robert De Niro (oggi - 5 agosto 2018) : Stanno tutti bene - Everybody's Fine, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro, Drew Barrymore, Rosie e Kate Beckinsale, alla regia Kirk Jones.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:09:00 GMT)

"Tutti mi identificano con i film di Carlo Vanzina - ma io con lui non c'ho mai lavorato" : Massimo Ciavarro: basta pronunciare quel nome a chiunque sia vissuto e cresciuto negli anni Ottanta per ricordargli un ragazzo biondo con gli occhi azzurri, star dei fotoromanzi e di film cult, simbolo di un Paese - il nostro - e di un'epoca che non ci sono più, senza internet e cellulari, con divi o presunti tali, scandali veri o inventati. Arrivato a sessant'anni, compiuti lo scorso novembre, il suo fascino continua ad accompagnarlo in ...

Francesca Michielin al Giffoni Film Festival : «La musica è di Tutti. Lega Tutti - riesce ad unire. Credeteci» : “La musica è di tutti. Lega tutti, riesce ad unire. Credeteci”. È un messaggio di tolleranza e apertura, contro le barriere, ma anche di sostenibilità ambientale quello di Francesca Michielin ai giffoners.“Mi sento proprio fortunata, non ho più nessuna esitazione, nessun pregiudizio, amo conoscere le persone diverse da me”, insiste. Sensibile e sorridente, si confronta con i giovani in due momenti diversi, il Meet the Stars e la Masterclass ...

GIUSTIZIA A Tutti I COSTI/ Su Canale 20 il film con Steven Seagal (oggi - 26 luglio 2018) : GIUSTIZIA a TUTTI i COSTI, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 luglio 2018. Nel cast: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:05:00 GMT)