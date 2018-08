“Tuo figlio assomiglia a…” Belen | il video di Santiago fa sfogare gli haters Ancora

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018)Rodriguez ha mandato in tilt la rete. Uno scatto bollente su Instagram ha fatto scalpore.da un lato ha fatto strizzare gli occhi a numerosi follower, dall’altro ha attirato qualche critica. Grazie al suo nudo integrale ha raccolto la bellezza di oltre mezzo milione di like. Come spesso accade, però, non sono mancate le critiche: sui biasimi è intervenuta Veronica, cioè la mamma di; la signora ha risposto per le rime a chi ha avuto parole non proprio carine per la figlia. Intanto, l’ultima voce che è circolata in questi giorni è quella che riguarda suoe il suo aspetto fisico. Il bimbo da quando è venuto al mondo ogni tanto si ritrova a essere oggetto di uno sciocco dibattito e qualche malalingua non perde occasione per affermare che non sia un bel giovanotto. La showgirl, saggiamente, ha fatto orecchie da mercante in tal frangente per poi ...