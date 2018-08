Tumori | scoperto un ‘freno’ che blocca le metastasi

meteoweb.eu

: Scoperto un 'freno' nei tumori che blocca le metastasi. Individuato nel cancro della mammella, apre a nuove cure mi… - Agenzia_Ansa : Scoperto un 'freno' nei tumori che blocca le metastasi. Individuato nel cancro della mammella, apre a nuove cure mi… - DaniBailo : RT @Agenzia_Ansa: Scoperto un 'freno' nei tumori che blocca le metastasi. Individuato nel cancro della mammella, apre a nuove cure mirate h… - RitaNigronr : RT @Agenzia_Ansa: Scoperto un 'freno' nei tumori che blocca le metastasi. Individuato nel cancro della mammella, apre a nuove cure mirate h… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Ihanno un ‘freno’ naturale, che azionano in casi particolari perre la crescita delle loro stesse. Questo sorprendente meccanismo di autoregolazione e’ stato osservato per la prima volta nei topi con cancro della mammella e nelle cellule prelevate da pazienti colpite dalla stessa malattia: se confermato, in futuro potrebbe diventare bersaglio per nuove terapie di precisione. A suggerirlo e’ lo studio pubblicato su Nature Cell Biology dai ricercatori australiani del Garvan Institute of Medical Research, in collaborazione con il Brigham and Women’s Hospital e il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, l’Universita’ di Harvard e il Massachusetts Institute of Technology (Mit). Grazie ad una serie di esperimenti sui topi, i ricercatori hannoche la massa del tumore primario puo’ agire a distanza sulle cellule ...