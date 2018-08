Tumori | l’ematologo | “La terapia ‘Car-T è un’opportunità incredibile per i pazienti”

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018) “E’ un’opportunità, fino ad oggi non c’era nessun trattamento e invece ora c’è una speranza concreta”. Lo afferma Giampaolo Merlini, direttore dell’Amyloid Center della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, che commenta così il via libera della Commissione Ue allaper la cura dei‘Car-T’ che prevede l’uso delle cellule del paziente ‘addestrate’ a riconoscere quelle tumorali. “Dietro quest’ultimo tassello c’è un lavoro enorme di ricerca che ha coinvolto anche molti centri italiani, tra cui il S.Matteo”, aggiunge Merlini. Il via libera europeo è arrivato per la leucemia linfoblastica acuta (Lla) a cellule B nei pazienti pediatrici e fino ai 25 anni di età e il linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) negli adulti, e in entrambi i casi va usata per le ...