: La cura per i #tumori chiamata 'Car T', che prevede l'uso delle cellule del paziente 'addestrate' a riconoscere que… - Agenzia_Ansa : La cura per i #tumori chiamata 'Car T', che prevede l'uso delle cellule del paziente 'addestrate' a riconoscere que… - SerenaSaragoni : RT @Agenzia_Ansa: La cura per i #tumori chiamata 'Car T', che prevede l'uso delle cellule del paziente 'addestrate' a riconoscere quelle tu… - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Ansa: La cura per i #tumori chiamata 'Car T', che prevede l'uso delle cellule del paziente 'addestrate' a riconoscere quelle tu… -

E'ta in Europa laantitumorale "Car T", che prevede l'uso di cellule del paziente addestrate a riconoscere quelle tumorali. La Commisione Ue, infatti, ha approvato il Tisagenlecleucel, la primabasata su questa tecnica, per due tipi di tumori, la leucemia linfoblastica acuta a cellule B nei pazienti pediatrici e fino ai 25 anni, e il linfoma diffuso a grandi cellule B,negli adulti. In entrambe i casi lava usata per le forme che non rispondono alle terapie tradizionali.(Di lunedì 27 agosto 2018)