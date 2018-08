: RT @GGuazzaloca: Dopo il comunicato sulle condizioni di salute di #McCain nemmeno una parola da #trump. Ennesima dimostrazione della sua po… - ZagniPierluigi : RT @GGuazzaloca: Dopo il comunicato sulle condizioni di salute di #McCain nemmeno una parola da #trump. Ennesima dimostrazione della sua po… - GGuazzaloca : Dopo il comunicato sulle condizioni di salute di #McCain nemmeno una parola da #trump. Ennesima dimostrazione della… - andreaasole : La mitica @DanielaColi2, dopo averle contestato che il suo è tifo goffamente mascherato da analisi geopolitica e ch… -

Donaldha bocciato la proposta di unufficiale per il senatore americano John McCain, morto a 81 anni ieri. Lo riporta il Washington post citando alcune fonti, secondo le quali la portavoce della Casa Bianca,Sarah Sanders e il capo dello staff John Kelly hanno fatto pressione sul presidente per unufficiale con la parola "" per descrivere McCain.ha però detto no, preferendo un tweet che mette in evidenza i rapporti difficili fra i due.(Di lunedì 27 agosto 2018)