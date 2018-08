Trump dà una mano a Piazza Affari

Steven Tyler ha proibito a Trump di usare una sua canzone. Vasco lo ha fatto con Salvini : Risale allo scorso maggio invece la diffida dei legali di Vasco Rossi nei confronti di Francesco Ruocco, candidato sindaco leghista di Vicenza che, per la sua campagna utilizzava 'Un mondo migliore'. ...

Trump : 'Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriva dall'Ue' : Washington - 'Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriva negli Stati Uniti dall'Unione europea' . Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante una manifestazione in West Virginia. La ...

Doppio colpo a Trump da due aule di tribunale. Gli ex collaboratori Manafort e Cohen colpevoli : Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, l'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa. Fra questi il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne, affermando di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". In Virginia, Paul Manafort, ex ...

Trump - il giorno più nero nei tribunali : Manafort è colpevole e l’ex avvocato Cohen si consegna : Il cerchio attorno al presidente degli Stati Uniti comincia a stringersi. Reati finanziari per l’ex manager della campagna elettorale e ammissione di colpevolezza per l’avvocato

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : verso ammissione colpa : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

La stampa si ribella alle accuse di Trump e il Senato la sostiene all'unanimità : Noi siamo stati un modello di libertà, ma ora mandiamo un messaggio che dice a tutti i despoti del mondo che possono trattare i giornalisti come nemici'. Trump non ha reagito bene: in una serie di ...

Crisi turca - "Trump ha lanciato una pietra che ha provocato una valanga" - : Shabanov ha ricordato che nell'economia c'è la regola dei "tre giorni", ovvero la fase principale di ogni Crisi acuta dura tre giorni. Così è successo in Russia. La settimana scorsa ci sono stati ...

Trump ha messo in ginocchio una lira turca già debolissima : Secondo il presidente Erdogan la Turchia è in “guerra economica” contro poteri esterni. Ma anche le politiche monetarie interne possono aver aiutato la crisi. Leggi

Crolla la lira turca - Erdogan : «C’è una campagna contro di noi». E Trump raddoppia i dazi : Erdogan invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico: “Loro hanno i dollari, noi il nostro Allah”. Bce preoccupata per il contagio della crisi sulle banche europee