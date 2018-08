Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico Usa verso l’addio al Nafta 

Usa verso addio al Nafta - Trump annuncia accordo con Messico : Il presidente americano ha annunciato un accordo commerciale 'incredibile' con il Messico . 'È un gran giorno per il commercio', ha affermato Trump , ora vicino al superamento del Nafta dal quale 'gli ...

Trump (pro) Palestina - scaricata Israele e annuncia : “Pagheranno caro prezzo per Gerusalemme capitale” : Trump a sorpresa “scarica” Israele: “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale e per ambasciata Usa”. Presidente Usa “crea il caso”: ai palestinesi, “ora è il loro turno” Il “gioco” cui stiamo assistendo in queste ore alla Casa Bianca e in particolare con il presidente Donald Trump, forse, ce lo ha insegnato Mourinho (oggi allenatore del Manchester United): quando ci sono delle difficoltà, anche ...

Donald Trump annuncia - "pronti a dazi del 25% su ogni auto importata dall'Ue" : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. È quanto ha annunciato il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale in West Virginia, rinnovando le minacce contro l'Ue.Riferendosi al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle ...

Come funzionerà l'esercito stellare annunciato da Trump per il 2020 : ... 'la Space Force esiste già all'interno della Air Force e si chiama Air Force Space Command e conta su 36.000 effettivi stazionati in 134 basi in giro per il mondo'. L'organizzazione, insomma, già ci ...

Trump annuncia raddoppio dazi su alluminio e acciaio dalla Turchia : New York, 10 ago., askanews, - 'Ho appena autorizzato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio della Turchia, visto che la loro valuta, la lira turca, è scesa rapidamente contro il nostro dollaro ...

Trump e Juncker annunciano una tregua sui dazi. Il presidente Usa : "Inizia una nuova fase" : Un annuncio inaspettato, che sa di tregua e segna - almeno per il momento - l'arresto di una potenziale guerra commerciale che si intravedeva all'orizzonte. Al termine dell'incontro con Jean Claude Juncker, Trump ha annunciato l'inizio di "una nuova fase" nella relazione tra Usa e Unione europea.Il presidente degli Stati Uniti, che solo fino a poche ore prima prima sembrava intenzionato a imporre dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dai ...

Dazi - Trump annuncia l'accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...