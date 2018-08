Trump annuncia l' intesa con il Messico per il Nafta | Un grande accordo | mi sembra

Trump (pro) Palestina - scaricata Israele e annuncia : “Pagheranno caro prezzo per Gerusalemme capitale” : Trump a sorpresa “scarica” Israele: “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale e per ambasciata Usa”. Presidente Usa “crea il caso”: ai palestinesi, “ora è il loro turno” Il “gioco” cui stiamo assistendo in queste ore alla Casa Bianca e in particolare con il presidente Donald Trump, forse, ce lo ha insegnato Mourinho (oggi allenatore del Manchester United): quando ci sono delle difficoltà, anche ...

Donald Trump annuncia - "pronti a dazi del 25% su ogni auto importata dall'Ue" : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. È quanto ha annunciato il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale in West Virginia, rinnovando le minacce contro l'Ue.Riferendosi al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle ...

Come funzionerà l'esercito stellare annunciato da Trump per il 2020 : ... 'la Space Force esiste già all'interno della Air Force e si chiama Air Force Space Command e conta su 36.000 effettivi stazionati in 134 basi in giro per il mondo'. L'organizzazione, insomma, già ci ...

Trump annuncia raddoppio dazi su alluminio e acciaio dalla Turchia : New York, 10 ago., askanews, - 'Ho appena autorizzato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio della Turchia, visto che la loro valuta, la lira turca, è scesa rapidamente contro il nostro dollaro ...

Trump e Juncker annunciano una tregua sui dazi. Il presidente Usa : "Inizia una nuova fase" : Un annuncio inaspettato, che sa di tregua e segna - almeno per il momento - l'arresto di una potenziale guerra commerciale che si intravedeva all'orizzonte. Al termine dell'incontro con Jean Claude Juncker, Trump ha annunciato l'inizio di "una nuova fase" nella relazione tra Usa e Unione europea.Il presidente degli Stati Uniti, che solo fino a poche ore prima prima sembrava intenzionato a imporre dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dai ...

Dazi - Trump annuncia l'accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...

Trump e May annunciano : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna» : «Oggi abbiamo concordato di perseguire un ambizioso accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Regno Unito». Lo annuncia la premier britannica Theresa May nella conferenza congiunta...

Trump annuncia i dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

Trump : 'Gemania kaputt' - annunciati dazi sulle auto europee - colpiti duramente i tedeschi : Poche ore fa il presidente americano Trump, ha mandato in rete un tweet potenzialmente dirompente, annunciando dazi del 20% sulle auto d'importazione europee, ciò come ritorsione a quelli annunciati ieri dall'Ue su alcuni prodotti americani. I provvedimenti europei a loro volta, sono la risposta ad altri dazi decisi in precedenza da Trump su prodotti dell'Unione: la spirale si allarga e sembra proprio che una guerra commerciale globale ...

Trump annuncia i dazi sulle auto europee colpendo duramente la Germania : Poche ore fa il presidente americano Trump, ha mandato in rete un tweet potenzialmente dirompente, annunciando dazi del 20% sulle auto d'importazione europee, ciò come ritorsione a quelli annunciati ieri dall'Ue su alcuni prodotti americani. I provvedimenti europei a loro volta, sono la risposta ad altri dazi decisi in precedenza da Trump su prodotti dell'Unione: la spirale si allarga e sembra proprio che una guerra commerciale globale sia stata ...

Trump annuncia provvedimento per evitare separazione famiglie migranti - : La decisione del presidente americano dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando migliaia di bambini sono stati allontanati dai loro genitori , detenuti per aver varcato illegalmente il confine col ...

Trump annuncia altri dazi “anti-Cina” : «200 miliardi». Borse asiatiche giù : La minaccia del presidente americano è stata definita “un ricatto” dal ministero del Commercio di Pechino. L’indice peggiore è lo Shenzhen Component: -4%

Trump annuncia altri dazi 'anti-Cina' per 200 miliardi - le Borse asiatiche aprono in ribasso : New York - L'annuncio è arrivato intorno alle 2 italiane: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti 'made in China' per un valore di circa ...