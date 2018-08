wired

: RT @empire_italia: #TrueDetective – il teaser trailer della terza stagione. @SkyAtlanticIT - BolzanLuca : RT @empire_italia: #TrueDetective – il teaser trailer della terza stagione. @SkyAtlanticIT - thexeon : True Detective, ecco il primo teaser trailer della terza stagione - MilanoCitExpo : True Detective, ecco il primo teaser trailer della terza stagione #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Quando la primadiaveva fatto il suo debutto nel 2014, aveva sorpreso tutti per il suo stile inedito. L’anno successivo il secondo ciclo di questa serie antologica ha deluso invece parecchie aspettative e proprio per questo si è atteso molto prima di mettere in lavorazione la. Finalmente però abbiamo modo di vedere undei nuovi episodi che, è stato annunciato in queste ore, debutteranno su Hbo il prossimo gennaio. Nel video di anticipazione vediamo il protagonista interpretato da Mahershala Ali: l’attore premio Oscar per Moonlight dà il volto alWayne Hays e lo vediamo in diversi momentisua vita. Questa nuova, ambientata in Missouri e più precisamente sull’altopiano di Ozark, gira attorno a un mistero relativo a dei bambini scomparsi che si dipana appunto in tre periodi storici ...