True Detective 3 | il primo teaser

gqitalia

: Siete pronti per la nuova stagione di @TrueDetective ? Ecco le prime immagini ?? - RollingStoneita : Siete pronti per la nuova stagione di @TrueDetective ? Ecco le prime immagini ?? - LiFreDan : RT @Locke__: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Locke__ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Finalmente arriva3 e iltrailer lanciato da HBO svela qualcosa in più del nuovo capitolo della serie antologica creata da Nic Pizzolatto. Protagonista è l’attore premio Oscar (per Moonlight) Mahershala Ali, che con il piccolo schermo ha già un certo feeling dato che ha recitato sia in House of Cards che in Marvel’s Luke Cage (e prima ancora in Crossing Jordan, Codice Matrix, 4400 e Alphas). È lui ilWayne Hays, che nelle prime immagini si vede in tre età diverse, facendo intuire che quello raccontato sarà un caso che lo coinvolgerà e influenzerà per diversi anni. A fare da sfondo alle indagini una location che, ancora una volta, contribuisce ad amplificare il mood della narrazione ed entra in perfetta sinergia con i personaggi: si tratta del nord-ovest dell’Arkansas, in particolare Fayetteville e i Monti Ozark. «A volte abbiamo ...