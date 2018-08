Triathlon | World Series 2018 | a Montreal vincono Mario Mola e Vicky Holland | italiani con

Triathlon - World Series Montreal 2018 : vince Mario Mola su Blummenfeit - 14esimo Fabian : Lo spagnolo Mario Mola ha vinto la tappa di Montreal, in Canada, delle World Serie di Triathlon 2018. Il campione iberico classe 1990 ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 1:47.46, precedendo per 16 secondi il norvegese Kristian Blummenfeit, mentre al terzo posto si è piazzato l’australiano JAcob Birthwhistle a 42. Quarta posizione per il sudafricano Richard Murray a 50 secondi da Mola, quinta per il danese Andreas Schilling a ...

Triathlon - World Series Montreal 2018 : vince Vicky Holland - dodicesima piazza per Alice Betto : La gara femminile delle World Series di Triathlon di Montreal, in Canada, va alla britannica Vicky Holland, davanti alla statunitense Katie Zaferes, seconda, ed all’altra britannica Georgia Taylor-Brown. Alice Betto, unica azzurra al via ed al rientro dopo un periodo di stop, termina dodicesima. La vittoria è della britannica Vicky Holland, brava a chiudere la gara, su distanza olimpica, al di sotto delle due ore, precisamente in 1:59:29, ...

Triathlon - World Series Montreal 2018 : ultima tappa prima delle finali australiane : Le World Series di Triathlon fanno tappa a Montreal, per l’ultima uscita prima delle Finals di metà settembre che si terranno in Gold Coast in Australia: nelle serate italiane di domani (donne) e sabato (uomini) si terranno le prove canadesi del circuito maggiore. Ai nastri di partenza due azzurri, Alessandro Fabian ed Alice Betto. Si correrà su distanza olimpica. Nella gara femminile si preannuncia sfida tra Gran Bretagna e Stati Uniti: ...

Triathlon - World Series 2018 : Alessandro Fabian e Alice Betto tornano in gara a Montreal : Nel weekend del 25-26 agosto tornano protagoniste le World Triathlon Series con la settima tappa a Montreal (Canada). L’Italia sarà presente all’appuntamento con Alice Betto e Alessandro Fabian: la Betto ritorna in gara dopo la prova di Edmonton e gli allenamenti a Boulder, Fabian ha invece recuperato dall’infortunio alla clavicola subito nelle Bermuda. Presenti i leader dei ranking (lo spagnolo Mario Mola e la statunitense ...

Triathlon - World Cop Losanna 2018 : si impone Gustav Iden. 12° Davide Uccellari - migliore degli azzurri : La gara maschile della World Cup di Triathlon non porta ai colori azzurri le stesse soddisfazioni della prova femminile: a Losanna si impone il norvegese Gustav Iden, che supera i più quotati Jonathan Brownlee (Gran Bretagna, secondo) e Kristian Blummenfelt (ancora Norvegia, terzo). Il norvegese Gustav Iden infatti chiude in 1:49:48, distanziando di 31″ il britannico Jonathan Brownlee, secondo al traguardo, e di 36″ il connazionale ...

Triathlon - World Cop Losanna 2018 : l’azzurra Verena Steinhauser è terza! Nuova affermazione per la padrona di casa Nicola Spirig : Continua la straordinaria stagione di Verena Steinhauser, sempre più in crescendo di condizione nelle ultime uscite, capace di centrare il podio nella tappa della World Cup di Triathlon di Losanna, chiusa al terzo posto, dietro alla vincitrice, la padrona di casa Nicola Spirig, ed alla statunitense Taylor Knibb, seconda. La gara in Svizzera ha sorriso, come nelle previsioni alla triatleta elvetica, che ha completato il capolavoro odierno con un ...

Triathlon - World Cup Losanna 2018 : dieci azzurri in Svizzera. Le donne puntano al bersaglio grosso : Appena il tempo di buttarsi alle spalle gli Europei ed ecco che il Triathlon propone una nuova tappa della World Cup: domani si corre a Losanna, in Svizzera, su distanza olimpica. I triatleti infatti saranno chiamati a percorrere 1.5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa. Saranno dieci gli azzurri in gara: alle ore 13.00 partirà la gara femminile, alle ore 16.00 la prova maschile. Tra le donne le maggiori opportunità per l’Italia, che ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : importante conferma per Steinhauser - in ripresa Betto : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Edmonton, in Canada, ha visto il nono posto di Verena Steinhauser ed il diciassettesimo di Alice Betto. La prima conferma una stagione in continua crescita dopo l’esordio nel circuito maggiore avvenuto in Germania, la seconda dà segnali di miglioramento dopo la doppia caduta che l’aveva costretta al ritiro ad Amburgo. Steinhauser al sito ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : l’Australia vince l’ultima prova stagionale della staffetta mista : Va all’Australia la terza ed ultima prova stagionale della staffetta mista delle World Series di Triathlon: ad Edmonton, in Canada, nella gara con il maggior numero di team iscritti, la formazione oceanica ha preceduto USA e Nuova Zelanda. Hanno portato a termine la prova 15 squadre racchiuse, sul traguardo, in poco più di 5 minuti. Dopo il quarto posto di Nottingham e la piazza d’onore ai Mondiali di Amburgo, l’Australia ha ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : Mario Mola e Vicky Holland vincono la tappa canadese - nona Steinhauser migliore azzurra : Poche soddisfazioni per i colori italiani nella tappa canadese di Edmonton della World Series di Triathlon 2018. Erano al via solamente due atlete, che si sono piazzate in nona e 17esima posizione, mentre tra gli uomini non c’era nessun azzurro. Le due prove sono state vinte, rispettivamente, dallo spagnolo Mario Mola e dalla britannica Vicky Holland. Tra gli uomini, come detto, vittoria per lo spagnolo Mario Mola con il tempo complessivo ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : l’Italia schiera Alice Betto e Verena Steinhauser : Le World Series di Triathlon fanno tappa in Nordamerica: nel weekend si disputeranno le gare su distanza sprint ad Edmonton, in Canada. Prevista anche la terza ed ultima gara di staffetta mista della stagione, dopo i Mondiali di Amburgo. Prima delle Finali di metà settembre, a fine agosto spazio ancora per la tappa di Montreal. Non difenderà la vittoria della scorsa stagione la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, che ha dato forfait dopo ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : il nono posto nella staffetta mista soddisfa Joel Filliol : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Amburgo, in Germania, ha vissuto, oltre che delle gare individuali di sabato, soprattutto del titolo mondiale nella staffetta mista. Il nono posto dell’Italia ha pienamente soddisfatto l’Olympic Performance Director Joel Filliol che alla vigilia aveva affermato di puntare alla top 10. Queste le sue parole al sito federale: “L’Italia ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : il titolo mondiale nella staffetta mista è della Francia. Italia nona : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Amburgo, in Germania, oggi mette in palio il titolo mondiale nella staffetta mista. Abdica l’Australia, seconda, la vittoria va nettamente alla Francia. Terzo gradino del podio per gli USA, mentre l’Italia migliora il 15° posto dello scorso anno, classificandosi nona. La Francia chiude la prova in 1:20’06”, precedendo di ...