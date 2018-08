Tria | Governo non cerca compratori del debito italiano in Cina

Debito pubblico - Tria : "Governo non cerca compratori in Cina" : La missione del governo italiano in Cina non ha come scopo quello di cercare compratori per i titoli del Debito pubblico. Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista al quotidiano cinese Guangming.

Boccia (ConfindusTria) al governo : “Ora siete il sistema”. E consiglia all’esecutivo un corso elementare di economia : “Mi sembra dalle parole del ministro Di Maio che l’avvocatura di Stato dica che la gara non sia annullabile: si prenda atto, si entri nella negoziazione, si chiudano gli ultimi punti e si parta quanto prima”. Così sulla questione Ilva il presidente dei Confindustria, Vincenzo Boccia. Deve “diventare la grande questione di soluzione industriale italiana, che coniughi occupazione e ambiente. Si faccia quanto prima: sono sei anni, ...

DOPO MORANDI/ Più flessibilità (e migranti) - il governo nelle mani di Giorgetti e Tria : DOPO il crollo del ponte di Genova l'Italia ha bisogno di nuova flessibilità, ma l'Europa ha detto no. Bruxelles sotto pressione anche sui migranti. Lo scenario di ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ MORANDI e Autostrade, la Lega sa contare più di M5s, di A. FannaINCHIESTA/ Le anomalie e i regali delle concessioni autostradali, di U. Arrigo

Armenia : premier Pashinyan - dopo 100 giorni di governo enTriamo in una nuova fase : ... dopo un periodo di 100 giorni, stiamo entrando in una nuova fase, la cui essenza principale è attuare importanti riforme per aprire nuove opportunità per il nostro paese e per l'economia, in modo da ...

Tria : governo lavora a maxi piano investimenti infrastrutture - niente alibi su vincoli bilancio Ue : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, conferma l'assoluta necessità di un grande piano di rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture "a cui il MEF assieme agli altri ministeri sta già lavorando, ...

ALLARME SPREAD - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Governo rassicura su impegno calo debito. Intanto Tria prepara viaggio in Cina per attirare interesse sui Btp : Il Governo cerca di tamponare le tensioni sui Btp. In un vertice telefonico tenutosi ieri tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . I quattro hanno concordato un'unione d'intenti per il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la ...

Elio Catania : "Serve un confronto con gli indusTriali. E invece il governo ci taglia fuori" : E i primi provvedimenti dell'esecutivo non hanno dato i segnali che non gli imprenditori, ma l'economia italiana richiede. Anzi, sono state messe in discussione le cose che forse avevano funzionato ...

Duello con il governo/ Gli indusTriali e l'ombra della piazza : Lo disse, scendendo in piazza nel 1986, insieme a imprenditori e commercianti contro l'eccessiva pressione fiscale, un geniale economista liberale, uno dei migliori, per acume, per scienza e per ...

Intervista al presidente di ConfindusTria - Boccia : 'Il governo ci ha deluso - speriamo di evitare la piazza' : Ci vorrebbe più rispetto per questo mondo, che conta circa 2,5 milioni di associati. Quanto alla disintermediazione, abbiamo già visto che, quando si vuole fare ciò che si vuole, si evita il ...

Il presidente di ConfindusTria : "Il governo? Siamo delusi e amareggiati. Il decreto dignità non aumenterà l'occupazione" : "Ci sentiamo delusi nel merito e amareggiati nel metodo". Usa queste parole Vincenzo Bocca, il presidente di Confindustria, per descrivere le sensazioni degli industriali italiani nei confronti del governo gialloverde. "Il decreto dignità aumenta il costo del lavoro e non aumenterà l'occupazione", ha affermato in un'intervista al Messaggero."Troviamo davvero ingenerose, al limite della volgarità, le parole di alcuni ...

ConfindusTria - Boccia : "Il governo ci ha deluso" : Confindustria mette nel mirino il governo dopo l'approvazione del Decreto Dignità. A mettere in discussione la ricetta economica del governo di fatto è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ...

Economia : Boccia - ConfindusTria - a 'Il Messaggero' - questo governo ci ha deluso : Roma, 13 ago 09:34 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, in vista della messa a punto della manovra trae in una intervista a "Il Messaggero" un primo... , Res,

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia sbugiardato in pubblico : lo scontro totale nel governo : Malgrado la promessa di cambiamento, il battibecco tra i due leader di partito e il ministro dell' Economia ricorda molto da vicino il continuo tira e molla tra Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, con il primo a promettere bonus a tutti e il secondo incessantemente impegnato a parlare di coperte ...