Tria dice che non è a Pechino per vendere Btp

Triathlon - World Series Montreal 2018 : vince Vicky Holland - dodicesima piazza per Alice Betto : La gara femminile delle World Series di Triathlon di Montreal, in Canada, va alla britannica Vicky Holland, davanti alla statunitense Katie Zaferes, seconda, ed all’altra britannica Georgia Taylor-Brown. Alice Betto, unica azzurra al via ed al rientro dopo un periodo di stop, termina dodicesima. La vittoria è della britannica Vicky Holland, brava a chiudere la gara, su distanza olimpica, al di sotto delle due ore, precisamente in 1:59:29, ...

Giappone : indice attività indusTriali salito dello 0 - 2% annuo : Il ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria ha reso noto che l'indice delle attività industriali del Giappone è calato dello 0,8% in giugno su base mensile rettificata, contro il progresso dello 0,1% di maggio, 1,...

MotoGP AusTria 2018 : Marquez in pole - Dovizioso secondo e Rossi quattordicesimo - : Insomma, dopo la Honda di Marquez ci sono tutte e tre le Ducati ufficiali in fila, pronte ad attaccare il Campione del Mondo in carica. Aspetto che fa già presagire ad una gara categoria "da non ...

Servono politiche indusTriali - non (sedicenti) capitani d’indusTria : In un Paese come il nostro – familistico-mammista – il crescente smarrimento di questi anni di inarrestabile scivolamento nel declino si è tradotto, dal punto di vista psicologico, in una grave tendenza all’infantilizzazione. Ossia – da un lato – l’attesa spasmodica di manne dal cielo, dall’altro la ricerca di “uomini forti” purchessia, che garantiscano a muso duro e petto in fuori (e pugno sbattuto sul tavolo) il rapido scioglimento dei ...

Tria benedice reddito di cittadinanza e flat tax. Compatibili col bilancio. Spread in tensione : L'ok in una nota del Mef al termine di un vertice a palazzo Chigi; ma proprio le incertezze sulla prossima politica economica mantengono i mercati nervosi, con lo Spread che continua a restare alto - Un vertice a palazzo Chigi stamani sulla prossima manovra, con Conte e i ministri Tria, Di Maio, Moavero ...

Di Maio dice che non c'è nessuno scontro con il ministro Tria : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

L'AusTria è il Paese più ospitale del mondo - Italia solo undicesima : Questo è il bilancio della lunga ricerca che ha coinvolto ben 136 nazioni di tutto il mondo, classificandole in base a 14 parametri tra cui la bellezza dei paesaggi, la sicurezza degli stranieri, la ...

L’AusTria è il Paese più ospitale del mondo - Italia solo undicesima : L’Austria è il Paese più ospitale del mondo, Italia solo undicesima L’Austria è il Paese più ospitale del mondo, Italia solo undicesima Continua a leggere L'articolo L’Austria è il Paese più ospitale del mondo, Italia solo undicesima proviene da NewsGo.

è l AusTria il Paese più ospitale al mondo. Italia undicesima : Ma anche le infrastrutture sono moderne, efficaci, ben organizzate, con una qualità dei servizi turistici e dei trasporti tra le migliori al mondo. La Spagna, qui la Sagrada Familia di Barcellona, è ...

Tour de France – Strada corta ma piena di insidie - ecco l’altimeTria e i favoriti dell’undicesima tappa : Percorso non particolarmente lungo quello dell’undicesima tappa del Tour de France, tra i favoriti spicca il nome di Alejandro Valverde tappa corta quella di oggi al Tour de France (da Albertville a La Rosière Espace San Bernando di 108,5km, si parte alle 14:05) ma durissima con 4 salite lunghe e dure. Sarà il primo arrivo in salita anche se la Strada che porta al traguardo è abbastanza facile e pedalabile: gli ultimi 4 chilometri e ...

'Il faro è il contratto di governo : e Tria lo sa bene' - dice Paragone : Roma. Sulla soglia della Sala Garibaldi, quella che dalla buvette conduce verso l'aula di Palazzo Madama, Gianluigi Paragone alza il braccio sinistro. Con la mano disegna in aria un semicerchio: "Ora "...

“Il faro è il contratto di governo : e Tria lo sa bene” - dice Paragone : Roma. Sulla soglia della Sala Garibaldi, quella che dalla buvette conduce verso l’aula di Palazzo Madama, Gianluigi Paragone alza il braccio sinistro. Con la mano disegna in aria un semicerchio: “Ora – dice il senatore grillino – immagina che qualcuno ti dia in gestione questo locale. Tu puoi, ovvia

Matteo Salvini dice che ci conviene se l’AusTria chiude i confini : «A guadagnarci saremo noi, perché sono più gli altri a venire da noi che non viceversa», ha detto rispondendo alla minaccia del cancelliere austriaco di chiudere il passo del Brennero The post Matteo Salvini dice che ci conviene se l’Austria chiude i confini appeared first on Il Post.

Alan Friedman : 'Il ministro Giovanni Tria cerca di rassicurare i mercati ma non dice dove trova i soldi' : Alan Friedman non perde occasione per massacrare il governo Lega-M5s . L'ultima critica del politologo è al ministro dell'Economia Giovanni Tria : 'Cammina sulle uova', scrive sul suo profilo Twitter , 'cerca di rassicurare i mercati sul debito di 2,3 mila miliardi dell'Italia, eppure non sembra capace di spiegare come ...