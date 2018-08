Tria a Pechino : lo spread calerà presto : 19.10 Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno. Così il ministro dell'Economia Tria , che lancia un messaggio rassicurante ai rappresentanti della comunità d'affari italiana, incontrati a Pechino . Secondo quanto detto all'Ansa da alcuni partecipanti all'incontro, Tria ha menzionato lo spread che tornerà a scendere con l'arrivo dei prossimi dati. Il debito pubblico italiano è "sostenibile" e non c'è bisogno di dire ai cinesi cosa ...

Tria dice che non è a Pechino per vendere Btp : Roma. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato dal quotidiano cinese “Guangming Daily”, ha illustrato gli obiettivi della sua visita a Pechino, la prima fuori da un paese dell’Unione europea: “L’obiettivo della missione in Cina è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti economici t