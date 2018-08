Treviso | dramma in fabbrica | operaio 44enne muore schiacciato da un braccio meccanico

fanpage

: RT @corriereveneto: #Treviso Dramma sul lavoro a Salgareda: operaio muore schiacciato da una pressa - resistenzaML : RT @corriereveneto: #Treviso Dramma sul lavoro a Salgareda: operaio muore schiacciato da una pressa - corriereveneto : #Treviso Dramma sul lavoro a Salgareda: operaio muore schiacciato da una pressa -

(Di lunedì 27 agosto 2018) La tragedia nella primissima mattinata di lunedì a Salgareda. La vittima dell'incidente è Shpejtim Gashi,di 44 anni che lascia una moglie e tre figli di 17, 14 e 2 anni. Per lui inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'azienda dal suo canto ha immediatamente interrotto l'attività in segno di lutto in accordo con i sindacati.