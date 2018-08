Travolto mentre tenta di cambiare una gomma | automobilista muore sulla Orte-Civitavecchia

Crollo del ponte Morandi : Samuele - morto con mamma e papà; Andrea - Travolto mentre andava al lavoro; Manuele giovane promessa della mountain bike : Samuele, otto anni, era in viaggio con i genitori. Il telefonino abbandonato e gli squilli di una mamma

Ferrara : Travolto dalle vespe mentre sta lavorando muore per shock anafilattico : La tragedia a Bondeno, nella provincia di Ferrara. La vittima è un operaio agricolo di cinquantaquattro anni, Arrigo Poletti, noto in paese col nomignolo di “Fedo”. Si trovava in un campo quando sarebbe stato travolto da una o più vespe: inutili gli sforzi dei soccorritori per salvargli la vita.Continua a leggere

Milano - 54 enne Travolto e ucciso dall'auto mentre cammina in strada : Tragedia della strada domenica pomeriggio a Gorgonzola. Un uomo di 54 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava camminando ...

Terni - Travolto da scooter dell’amico mentre fa un video : morto 17enne : Terni, travolto da scooter dell’amico mentre fa un video: morto 17enne Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si è sdraiato lungo la strada di Acquasparta per filmare con il cellulare un coetaneo in sella al suo motorino che lo ha poi accidentalmente investito. Aperto un fascicolo per omicidio ...

Terni - Travolto da scooter dell'amico mentre fa un video : morto 17enne - : Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si è sdraiato lungo la strada di Acquasparta per filmare con il cellulare un coetaneo in sella al suo motorino che lo ha poi accidentalmente ...

Gioco letale sulla carreggiata : Travolto e ucciso mentre filma l'amico in scooter : Ad Acquasparta (Terni) muore un diciassettenne. Sequestrato il suo smartphone. L'investitore, 16 anni, in ospedale con l'accusa di omicidio colposo

Roma - bambino di 5 anni Travolto da auto mentre va in bici : è in ospedale : Un bambino di cinque anni è stato travolto da un'auto ieri sera mentre era in bicicletta. È accaduto alla periferia di Roma, in via Cartoceto, zona Castelverde. Il bimbo è ricoverato in ospedale in ...

Ancona - Travolto da un furgoncino mentre è in sella alla sua bicicletta : Osvaldo muore a 36 anni : Osvaldo Tosti, avvocato 36enne di Ancona, è morto a causa della gravissime ferite riportate in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto per le strade del centro di Ancona.. L'uomo è andato a sbattere contro un furgoncino che si stava immettendo lungo il suo percorso e non è riuscito a evitare il violentissimo impatto.Continua a leggere

Yuri Cortez pubblica le foto scattate mentre è stato Travolto dai giocatori della Croazia : Una gioia che ha travolto anche lui. Ma Yuri Cortez, fotografo e capo dell'agenzia Afp in Messico, ha continuato a fare il suo lavoro. E il prodotto è assolutamente eccellente: le immagini di Mandzukic e compagni che esultano per il 2-1 nella semifinale dei mondiali mostrano tutta la gioia del calcio.Il fotografo è stato completamente abbattuto dai giocatori della Croazia ma ha continuato a scattare con le sue due reflex, mostrando ...

Attraversa i binari - non sente la sirena : Travolto dal treno mentre saluta il fratello che parte : Il 30enne pakistano stava probabilmente parlando al telefono o ascoltando musica in cuffia e non ha sentito la sirena del treno. Aveva accompagnato il fratello in partenza per Cosenza da Ferrara per la valutazione della sua richiesta di riconoscimento di status di rifugiato.Continua a leggere

Un ragazzo di 14 anni è morto Travolto da un'auto mentre era in bici a Busca : Era in sella alla sua bicicletta a Busca , Cuneo, quando ad un incrocio sarebbe stato travolto da un'auto ed è morto. La vittima è un ragazzo di 14 anni. L'incidente è avvenuto verso le 11 di sabato 7 ...