Tragico incidente in Val Brembana | morto giovane milanese con la passione per l' oboe

Tragico incidente nella notte. Muore ragazzo di ventisei anni : MARTINSICURO Tragico schianto nella notte in via Roma, a Villa Rosa di Martinsicuro. In seguito allo scontro tra due autovetture ha infatti perso la vita un ragazzo di ventisei anni originario di Roma.

“Morto sul colpo”. Tragico incidente in autostrada : l’amato personaggio muore a 18 anni : incidente choc sulle strade: perde la vita il noto volto di YouTube. La notizia della morte del giovane – aveva 18 anni – ha sconvolto il mondo intero. Trevor Heitmann, youtuber meglio noto con il nickname McSkillet, è deceduto in un Tragico incidente in autostrada provocato proprio da lui. È successo a San Diego, in California. Il giovane, all’anagrafe Trevor Heitmann, 18 anni, era conosciuto soprattutto per il gioco ...

I sorrisi di Salvatore - Enzo - Flavia Un Tragico incidente li ha spenti : La cronaca, oggi, ha riportato la notizia di una famiglia distrutta , vittima di un incidente stradale all'ingresso della statale 626 Caltanissetta-Gela. I morti sono Salvatore Barba, 75 anni, e i ...

Tragico incidente stradale - morti papà e due figli : tornavano da un matrimonio : L''incidente stradale è avvenuto all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno

Roma - ha un malore alla guida e si schianta : morto 48enne/ Ultime notizie - Tragico incidente a Malagrotta : Roma, ha un malore alla guida e si schianta: morto 48enne. Ultime notizie, tragico incidente a Malagrotta: l'uomo è finito contro una recinzione metallica(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:59:00 GMT)

Auto fuori strada : bimbo muore a 7 anni in un Tragico incidente : Lo schianto ieri pomeriggio nell'Agrigentino. Il piccolo era stato trasportato in ospedale, ma non è riuscito a superare la...

Cosenza - Tragico incidente : in un frontale muore 47enne : Un drammatico incidente stradale [VIDEO] si è verificato in provincia di Cosenza nella giornata di oggi, 11 agosto ed ha causato il decesso di un uomo di 47 anni. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua autovettura quando, per causa ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Nel sinistro è rimasto ferito gravemente anche un altro uomo che è stato immediatamente ...

Calabria - 18enne muore in un Tragico incidente : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale [VIDEO]. Il giovane dalle prime informazioni sembrerebbe che stava viaggiando a bordo del suo scooter quando sarebbe stato tamponato da un'autovettura. Sempre in Calabria, una donna è stato travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è ...

Tragico incidente sulla Salaria - muore un 60enne originario di Lecce. Grave la moglie di Cecchina - : Drammatico il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Salaria , poco dopo le 18.30 di ieri. All'altezza di Borgo Santa Maria, nel comune di Fara Sabina, una Mercedes B 200 è uscita ...

Tragico incidente all’alba nel leccese : Valentina - 27 anni - muore sul colpo : Tragico incidente all'alba nel leccese: una ragazza di soli 27 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muretto a lato della carreggiata. La vettura era guidata dal fidanzato che è rimasto gravemente ferito. L'impatto nelle vicinanze di Aradeo, il paese di provenienza della vittima.Continua a leggere

Tragico incidente nel Foggiano - morti 4 braccianti : Quattro braccianti sono morti sulla strada provinciale 105 nei pressi di Castelluccio dei Sauri nel Foggiano, dopo che il furgone sul quale viaggiavano si è scontrato con un tir che trasportava ...

“Tragico destino” - Enzo Sicignano è morto : fatale l’incidente in moto : Ancora un incidente stradale. Lacrime strazianti per i familiari: la cittadina partenopea di Sant’Antonio Abate piange il giovanissimo VincEnzo Sicignano, per gli amici Enzo, morto a soli 20 anni in sella alla sua moto. fatale per lui la passione per le due ruote. E come per uno scherzo del destino, ha lasciato la vita terrena mentre sfrecciava a gas aperto, come accaduto al suo grande idolo di sempre: Marco Simoncelli. Sì, ...

Morto anche il secondo carabiniere coinvolto nel Tragico incidente sulla Nola-Villa Literno : Non ce l'ha fatta il vice brigadiere Attilio Picoco, 45anni, in servizio presso la Compagnia carabinieri di Nola. Picoco è Morto al San Giovanni Bosco intorno alle 19.00. Il militare era impegnato ...

Rodi - incidente col quad : morto pilota di rally e fidanzata/ Ultime notizie - Tragico appuntamento col destino : incidente con quad a Rodi: pilota di rally muore con la compagna. Ultime notizie, scomparso Paolo Verzini e la fidanzata mentre stavano girando l'isola(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:29:00 GMT)