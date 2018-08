Tragedia nella Valle Mangia funghi | è gravissimo

Celebrati a Roma i funerali della coppia che ha perso la vita nella Tragedia del Raganello : Roma - Sono iniziati nella chiesa di San Marcellino e Pietro a Torpignattara, periferia est della Capitale, i funerali di Carlo Maurici e Valentina Venditti, la coppia Romana di 35 e 34 anni morta ...

Napoli - celebrati i funerali dei coniugi morti nella Tragedia del Raganello : Napoli - Centinaia di persone hanno gremito la chiesa di Maria Santissima Immacolata, a Qualiano , Napoli, , per l'ultimo saluto ad Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i due coniugi morti nella ...

TORRENTE RAGANELLO - 10 MORTI NELLA Tragedia/ Parco Pollino - ultime notizie : Borrelli "ignorata allerta gialla" : TRAGEDIA Parco del Pollino, piena TORRENTE RAGANELLO fa 10 MORTI: i nomi e le ultime notizie. Borrelli (Protezione Civile) a Civita: "strage evitabile, allerta gialla è stata ignorata"

Ieri il funerale dell'ultima vittima nella chiesa simbolo della Tragedia : Genova Un minuto di silenzio allo scoccare delle 11,40, sul luogo del disastro e tra gli sfollati, in memoria delle vittime. E gli occhi ancora una volta al cielo e a quel che resta di ponte Morandi. ...

Myriam e Claudia - amiche per la pelle scomparse nella Tragedia del Raganello : La Puglia piange tre vittime nella piena del torrente Raganello in Calabria. Si tratta di Gianfranco Fumarola di Cisternino (Brindisi), Miryam Mezzolla di Torricella (Taranto) e Claudia Giampietro di Conversano (Bari). I tre hanno perso la vita durante un'escursione nel versante calabrese del Parco nazionale del Pollino, travolti dal fiume esondato a causa delle incessanti piogge.Il 43enne era un agente della polizia penitenziaria ed è ...

Sono 10 i morti nella Tragedia del Pollino. Trovati vivi tre dispersi : Una gita tra le suggestive gole del Raganello, tra canyon e natura incontaminata. Una giornata incantevole sul Pollino, zona montana in provincia di Cosenza, al confine con la Basilicata, trasformata però in tragedia. In pochi istanti decine di persone Sono state travolte dalla piena del torrente mentre si trovavano proprio tra le gole, non lontano dal centro abitato di Civita, nei pressi del "ponte del Diavolo". Sono ...

Da Torre del Greco a Qualiano - tre morti napoletani nella Tragedia del Pollino : Come già accaduto per la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - anche...

L'estate nera di Torre del Greco : mamma dispersa nella Tragedia del Pollino - in ospedale il marito e i due figli : Torre DEL Greco - Dopo la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco - ancora dolore per la città corallina: nel dramma della piena...

Travolti dal torrente Raganello in piena. Undici morti e 5 dispersi nella Tragedia : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti

Travolti dal torrente Raganello in piena Undici morti e 5 dispersi nella Tragedia : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti. Civita - Un mostro d’acqua, improvviso e devastante che ha portato con sé morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto ieri pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza.--aggiornamento delle 7,27 - Sono salite a ...

"È GENOVESE?" GAFFE DELLA GIORNALISTA SKY CON SINDACO BUCCI/ Video - Luca Bizzarri : "Un sorriso nella Tragedia" : "Lei è GENOVESE?" al SINDACO BUCCI, GAFFE DELLA GIORNALISTA di Sky: Video. E i social subito si scatenano: il filmato fa il giro di Internet e diventa virale. Le ultime notizie

Moena - Tragedia nella notte : Marco Di Nino morto. Aveva solo 23 anni : Doveva essere una stagione di lavoro, mettere qualche soldo da parte per poter tornare nella propria terra d’origine con maggiori sicurezze. Marco Di Nino, giovane cuoco di soli 23 anni (li Aveva compiuti lo scorso 3 agosto, ndr.) a Scafa – suo paese d’origine – ci farà ritorno ma solo per un ultimo saluto. Improvvisamente, in una serata normalissima, il suo cuore si è fermato per sempre. All’interno dell’hotel Monte ...

Moena - malore dopo turno di lavoro : morto chef 23enne/ Ultime notizie - Tragedia nella notte in un hotel : Moena, malore dopo turno di lavoro: morto chef 23enne. Ultime notizie, tragedia nella notte in un albergo: non ce l'ha fatta l'abbruzzese Marco Di Nino