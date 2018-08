Tragedia a un torneo di Madden NFL 19 in Florida | si parla di quattro morti in una

eurogamer

: Un torneo di #MaddenNFL19 si trasforma in tragedia: si parla di una sparatoria e di 4 morti - Eurogamer_it : Un torneo di #MaddenNFL19 si trasforma in tragedia: si parla di una sparatoria e di 4 morti - GiuseppeFiori99 : RT @GamesPaladinsIT: Tragedia durante un torneo Madden NFL 19 negli Stati Uniti -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Le informazioni sono ancora frammentarie ma tutte le fonti confermano una vera e propria, l'ennesima sparatoria negli USA che in questo caso ha come sfondo undiNFL 19 tenutosi in quel di Jacksonville,.Polygon ha raccolto diverse fonti che confermano una sparatoria, nella mattina di ieri 26 agosto, che avrebbe causato la morte di 4 persone mentre l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville per il momento conferma solamente la presenza di più vittime tra cui lo stesso sospettato che avrebbe dato il via alla sparatoria e che dopo aver aperto il fuoco si sarebbe tolto la vita. Su Twitter è stato condiviso un video che mostra i momenti dell'attacco. Il grosso dei contenuti è prettamente audio ma in ogni caso non possiamo che sottolineare come il filmato contenga indubbiamente del materiale molto disturbante. Read more…